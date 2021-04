Lorsque vous êtes victime, vous devez demander de l’aide

C’était censé être un jour comme les autres et du coup vous ressentez une douleur dans la poitrine, de l’angoisse, tout se mélange et la peur apparaît. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes terrifié à l’idée de mourir, votre cœur bat à la folie, des sueurs, des tremblements et des picotements apparaissent sur tout votre corps. D’accord, la crise est en place, mais vous ne savez toujours pas quoi faire, le désespoir semble ne pas avoir de fin.

Vous savez peut-être que j’ai décrit une crise de panique, quelque chose qui auparavant semblait quelque chose de lointain qui n’arrivait qu’aux autres personnes maintenant vous a surpris, en pantalon court. Il est arrivé sans aucun avertissement et jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que vous n’avez pas de crise cardiaque, la souffrance fait la fête dans votre corps et aussi dans votre esprit.

Nous réagissons tous à la peur, elle sert d’alerte pour le corps, c’est un instinct de survie qui nous fait nous arrêter et reculer face au danger et qui est important pour notre survie. Cependant, lorsque la peur qui accompagne l’attaque de panique apparaît, elle est incompréhensible, ce qui nous rend encore plus terrifiés, car nous ne comprenons pas ce qui se passe réellement.

On ressent souvent les signes petit à petit, l’angoisse augmente, l’essoufflement, la peur de s’endormir, mais on ne relie pas toujours les points, ce qui fait que le retard à chercher de l’aide nous cause plus de souffrance. Ce n’est que lorsque cela est insupportable que nous cédons et cherchons des moyens de résoudre le problème, et en fait, il est très important de le faire le plus tôt possible.

La thérapie est indiquée car il est essentiel de travailler sur les contenus et les traumatismes qui ont donné lieu à la crise, en se rappelant qu’il y a généralement des problèmes en suspens qui conduisent à une désorganisation interne, une perte de contrôle sur la vie et des problèmes qui devront réorganisé.

Mais il doit être clair qu’au moment de la crise, il existe d’autres ressources importantes telles que l’hypnose qui a tendance à être très efficace, à la fois les médicaments allopathiques et homéopathiques, en plus d’autres options qui visent à changer la qualité de vie dans son ensemble. . L’un des facteurs qui génèrent la récurrence des crises est la non-prévention, les médicaments seuls ne sont pas la solution, en se rappelant que c’est comme mettre un chiffon sur un nid de frelons, si un imprudent s’échappe et que tout l’essaim va ensemble.

La panique nous montre que nous ne sommes pas bien résolus avec certains problèmes dans notre vie et contrairement à ce que nous avons fini par imaginer, ce n’est pas toujours absurdement génial, même un simple jeu d’enfance dans lequel papa ou maman nous vomiraient et joueraient l’air, cela peut être enregistré dans l’inconscient, car un bébé n’a aucun concept et aucune ressource interne pour élaborer les messages que le corps libère dans ces moments. Il y a le premier enregistrement de manque de contrôle, de peur, d’anxiété et aussi des substances que le corps libère dans ces moments de stress élevé.

Bien sûr, vous ne devez pas vous en tenir à cet exemple, il existe de nombreux autres déclencheurs, y compris les personnes qui ont tendance à être plus organisées et plus contrôlantes sont celles qui ont le plus de crises de panique, d’où la nécessité d’un travail plus approfondi en thérapie.

Je vais vous laisser trois conseils qui seront excellents et qui devraient être routiniers pour que vous appreniez à mieux gérer les éventuelles crises telles que: les exercices de respiration, les pratiques de méditation et le yoga.

Les ressources sont simples, rappelez-vous que le plus simple n’est pas toujours le moyen le plus efficace, alors consacrez-vous à éliminer les déclencheurs émotionnels qui déclenchent des épisodes de panique, afin que vous puissiez retrouver la qualité de vie que vous méritez.