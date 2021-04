Lorsque le PC ne suffit pas: ces utilisateurs utilisent des armoires et des racks pour leurs incroyables laboratoires à domicile

Il y a des gens pour qui avoir un PC ne suffit pas: ils ont généralement une petite structure de serveur domestique et cela nous oblige à aller un peu (un peu) au-delà de ce que nous considérons normalement comme un travail.

C’est là que le racks, ces armoires dans lesquelles il est possible de placer plusieurs ordinateurs et serveurs et qui offrent à leurs propriétaires des possibilités très larges et puissantes s’ils veulent le monter « en grand ». Et vers le haut aussi.

L’art des laboratoires à domicile

Bien que les racks de serveurs soient traditionnellement utilisés dans les centres de données et les installations de calcul intensif, il n’est pas rare de les voir dans les petites entreprises et même dans les maisons indépendantes. L’idée: avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main pour tester et expérimenter de nouvelles solutions technologiques, tant au niveau logiciel que matériel.

Ceci est démontré par exemple par le sous-répertoire / r / homelab, avec divers exemples de montages utilisateur qui profiter de ce type de « laboratoires à domicile » Cela permet, par exemple, de combiner un serveur multimédia avec un NAS et avec des ordinateurs auxquels on peut se connecter à tout moment.

Les raisons d’utiliser ces structures sont claires: pour commencer, aider à protéger le PC ou le serveur et ils laissent toute cette infrastructure dans un lieu théoriquement isolé et indépendant: il est difficile de « trébucher » sur ces racks, mais ce n’est pas difficile de le faire avec un PC que l’on pourrait avoir sur la table ou posé par terre.





Une autre raison est favoriser la circulation de l’air: la conception de ces systèmes favorise cette distribution et cette ventilation, bien que évidemment la ventilation interne de l’équipement ici soit responsable de la partie importante de ce travail.





La gestion de la consommation d’énergie Il est également plus confortable dans un rack, car des alimentations redondantes et même des alimentations sans interruption (UPS ou UPS) sont souvent utilisées dans ces installations qui empêchent les PC et les serveurs de tomber en panne de courant.du rack de s’arrêter immédiatement et de perdre le flux de travail.

Ce type de montage permet de monter particulièrement petit (et pas si petit) serveurs domestiques ou professionnels et gérer ainsi à partir de ce rack un serveur Web dans lequel travailler sur différents services que, par exemple, nous pouvons développer pour un déploiement de masse.





Il n’est donc même pas nécessaire de louer un serveur privé virtuel ou une machine dans un data center tiers: ces assemblages permettent à l’utilisateur d’avoir tout à portée de main, avec les avantages d’avoir tout à portée de main. Et bien sûr, avec les inconvénients: maintenant cet utilisateur devient l’administrateur système obligatoire de ladite infrastructure.

Vous ne voudriez pas une configuration aussi propre? pic.twitter.com/WqmRsZpMdS https://t.co/m9rIeRkj8o – SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) 21 avril 2021

Il y a, bien sûr, qui profitent de l’idée de manière plus curieuse, comme pour placez-y des ordinateurs et des consoles ou du matériel de sonorisation, mais au final le principe est le même: avoir toutes ces machines bien regroupées dans un espace séparé et cela libère bien sûr le bureau traditionnel.





Pour beaucoup, ces laboratoires à domicile ils sont parfaits pour apprendre et expérimenter toutes sortes de concepts liés à l’administration du système et du serveur, mais ils sont également parfaits comme environnement de test pour les solutions logicielles et matérielles. Bien sûr: les fans accrochent selon ce qu’ils disent dans ce forum, mais c’est cher en argent … et en temps.

Image | Reddit