Lorsque l’armée des États-Unis a transformé le métro de New York en le plus grand « laboratoire de guerre bactériologique » au monde sans que personne ne le sache

Le 6 juin 1966, un groupe d’enquêteurs de l’armée américaine a discrètement cassé des dizaines de flacons en verre sur les lignes de métro de New Yorkk. Chacun d’eux contenait 175 grammes d’une bactérie appelée Bacillus subtilis; c’est-à-dire, 87 milliards de micro-organismes par blister. Leur mission était simple: casser les récipients en verre dans des endroits qui faciliteraient la propagation des bactéries.

Plus tard, un autre groupe de chercheurs équipés de machines pour analyser l’air serait chargé de voir comment, quand et dans quelle mesure le micro-organisme pouvait se propager dans les intestins de New York. Ce n’était pas la première fois que l’armée américaine faisait quelque chose comme ça et ce ne serait pas la dernière. Pendant deux décennies, de 1949 à 1969, le plus grand réseau de métro du pays est devenu le plus grand laboratoire de guerre bactériologique au monde. Sans que personne ne le sache.

D’autres mauvaises années viendront et elles nous rendront plus aveugles

Victor Rodriguez

Au cours de ces deux décennies, 239 expériences ont été menées dans lesquelles les chercheurs ont utilisé des bactéries pour simuler des guerres biologiques. Des bactéries considérées comme inoffensives à l’époque, mais, comme l’a noté Leonard Cole, spécialiste du bioterrorisme de l’Université Rutgers (NJ), «Aujourd’hui, ils sont considérés comme des agents pathogènes» et nous savons qu’ils peuvent causer des problèmes de santé. La Bacillus subtilisPour reprendre le même exemple, il n’est généralement pas considéré comme un agent pathogène, mais il a tendance à infecter les aliments et peut entraîner une intoxication alimentaire.

Cole est précisément l’auteur d’un livre, « Clouds of Secrecy: The Army’s Germ Warfare Tests Over Populated Areas », qui analyse toutes ces expériences et dans lequel il explique que, si le métro de New York n’était pas le seul objectif, il était l’un des plus «choquants» en termes de personnes touchées. Plus d’un million de personnes exposées entre le 6 et le 10 juin 1966, selon les propres estimations de l’armée.

Ce ne sont pas des chiffres étranges si l’on regarde les conclusions des travaux. Par exemple, si les cloques se sont brisées à l’arrivée du train, les résultats de l’étude ont indiqué que il a fallu entre quatre et 13 minutes pour exposer tous les passagers sur la plate-forme aux bactéries. De plus: cinq minutes après la libération de la bactérie dans une station spécifique, elle pouvait déjà être détectée dans les stations voisines.

Le programme s’est terminé par un bulletin d’information au début des années 1970 et, en 1975, le Congrès des États-Unis lui-même a appelé les scientifiques à témoigner. C’est alors qu’il justifia l’étude pour une raison très simple: ses conclusions montraient clairement que « Un agent plus dangereux aurait mis la ville hors du jeu en un clin d’œil ».

Ceci est un bon exemple du chemin parcouru en matière d’éthique de la recherche. Il va sans dire que dans le même temps, entre 32 et 72, « l’expérience Tuskegee » du Service de santé publique des États-Unis a gardé 600 métayers afro-américains atteints de syphilis non traités dans le seul but de mieux progression naturelle de cette maladie. Il y avait beaucoup plus de cas et bien pires que ceux du métro de New York. C’est pourquoi il est bon de se souvenir que Ces normes éthiques ne sont pas une simple bureaucratie, elles sont une question d’humanité.

Image | Martin Adams