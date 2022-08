Lors de sa première "Thor : Amour et tonnerre" sur Disney+

Disney+

Thor: Love and Thunder a apporté de l’humour et de l’action à l’univers cinématographique Marvel et nous savons maintenant quand il arrivera à Disney +. Toutes les informations!

Thor : Amour et tonnerre C’est un film parfois pris à la légère grâce aux importantes doses d’humour qu’il manie. Cependant, la menace qui apparaît dans le film est réelle grâce à Gorr The God Butcher, un personnage qui a tout perdu dans un monde oublié et qui est prêt à se venger des dieux avec l’épée Necrosword. Le dieu du tonnerre lui fera face et maintenant nous savons quel jour la bande arrivera Disney+.

Le film avec Chris Hemsworth a eu un accueil régulier chez les spécialistes qui sur le web Tomates pourries ils lui attribuent un taux d’acceptation de 65% dans 411 avis contre 77% du grand public. Ce qui est certain, c’est que Thor : Amour et tonnerre a réussi à récolter la somme intéressante de 737 millions de dollars au box-office, encore un peu loin de Thor : Ragnarök et ses 850 millions de dollars.

Dans le dernier message de Thor dans le Univers cinématographique Marvel on peut souligner le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, qui s’avère digne de lever le marteau de Mjolnir pour devenir Mighty Thor, une puissante héroïne qui rejoint son ancien partenaire, Valkyrie et Korg pour affronter Gorr The God Butcher et finir par le massacre de dieux que ce méchant réalise.

Thor : Love and Thunder arrive sur Disney+ !

quand verrons-nous Thor : Amour et tonnerre dans Disney+? Il y a déjà une réponse à cette question. La date est le 8 septembrele même jour que le Journée Disney+ avec une énième surprise : le film arrivera au format IMAX, ce qui représente un gain d’image de 26% par rapport à la version originale dont on a pu profiter dans les salles de cinéma classiques du monde entier.

Thor : Amour et tonnerre est une comédie bourrée d’action qui a beaucoup de cœur et sert de nouvelle étape dans la mythologie du dieu du tonnerre au sein du Univers cinématographique Marvel avançant son histoire avec quelques rebondissements qui peuvent nous exciter et un méchant dont nous nous souviendrons tous. Le fandom attend sûrement avec impatience que le film soit disponible en streaming !

le dernier film de Thor au cinéma, il met en vedette Chris Hemsworth dans le rôle du dieu du tonnerre, Christian Bale dans Gorr The God Butcher, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster / Mighty Thor, Taika Waititi dans Korg, Russell Crowe dans Zeus et Jaimie Alexander dans Sif. . Le film est réalisé par Taika Waititi à partir d’un scénario de lui-même aux côtés de Jennifer Kaityn Robinson.

