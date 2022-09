Lors de sa première "Film One Piece : Rouge" au Mexique?

Films de diamant

La nouvelle la plus attendue du prochain film One Piece qui sera vu sur grand écran a été confirmée. Depuis quand serez-vous au Mexique ?

© Diamond FilmsQuand One Piece Film: Red sera-t-il présenté en première au Mexique?

Film One Piece : Rouge, réalisé par Goro Taniguchi et produit par Toei Animation, est le quinzième film basé sur le manga du même nom écrit et illustré par Eiichiro Oda. Il a été annoncé en novembre 2021 à l’occasion de la sortie du 1000e épisode de la série animée avec une bande-annonce et une affiche révélées après sa diffusion. Bien que le long métrage soit déjà sorti au Japon et dans une partie du monde, il n’a pas encore atteint l’Amérique latine.

La première chose que vous devez savoir est que, bien que le film présentait Eichiro Oda dans le scénario principal, cela ne fait pas partie du canon de l’histoire centrale, comme cela a été officiellement expliqué. C’est une aventure dans laquelle les fans apprécieront un film dans lequel les personnages n’auront aucun lien avec ce qui se passe dans la série, bien que nous ne puissions garantir que ce soit le cas du tout, car il aura la participation de Shanks et pourra contenir certains fragments qui fonctionnent comme des points de contact.

De quoi s’agira-t-il ? La chanteuse la plus aimée au monde dont la voix a été décrite comme « d’un autre monde », Uta est célèbre pour avoir caché sa propre identité lors de ses performances. Maintenant, pour la première fois, il sera révélé au monde lors d’un concert en direct. Sous le regard attentif de la Marine, le lieu est rempli de fans, y compris des pirates excités et les chapeaux de paille dirigés par Luffy, qui sont simplement venus pour profiter de sa performance sonore. L’histoire commence par la révélation choquante qu’elle est la fille de l’énigmatique Shanks.

Goro Taniguchi a réalisé l’OVA de 1998, One Piece : Vaincre le pirate Ganzak !, il a donc été convoqué à nouveau pour ce projet et j’ai assuré qu’une production sera vue comme jamais vue auparavant. De plus, c’est le film dans lequel Eichiro Oda plus participé, selon les producteurs, étant un ajout spécial pour les fans. D’autre part, il a également été confirmé qu’il s’agira d’une combinaison de 2D et de 3D, mais la plupart seront en 2D.

+Quand est-ce que One Piece Film : Red sort ?

Selon une récente déclaration de son distributeur, Diamond Films, le film Film One Piece : Rouge sortira en salles au Mexique et dans toute l’Amérique latine le 3 novembre. Au Japon, le film a été un énorme succès au box-office et est devenu la troisième plus grande sortie du pays à dépasser 1 milliard de yens le premier jour. Un phénomène similaire est attendu à l’échelle mondiale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂