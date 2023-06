Lors de sa première "comment dresser votre dragon 4" Sur les cinémas ?

JBL SA4

Amplificateur DSI 2.0, 4 x 700 W sous 4 ohms : avec la série DSi 2.0, JBL propose sa première gamme d'amplificateurs dédiée au cinéma. Elle s’appuie sur la technologie d'amplificateur Crown DSi Digital Screen Array et intègre le DSP de la célèbre série CDi DriveCore de Crown pour fournir une amplification puissante et efficace et un traitement du signal haut de gamme pour toutes les gammes d’enceintes cinéma JBL. Les gestionnaires de cinéma et les intégrateurs qui cherchent à maximiser leur investissement et à pérenniser leurs systèmes peuvent compter sur les amplificateurs JBL DSi 2.0 pour obtenir des performances élevées et fiables dans des solutions ultra-efficaces.