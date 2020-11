Lors de l’achat de ce jet privé, vous prenez également une Porsche (et plus encore!)

L’Embraer Phenom 300E est le jet privé le plus vendu au monde. Peut-être pour cette raison, Embraer, en partenariat avec Porsche, a décidé de relever encore plus la barre pour cet avion. Pour huit millions d’euros, nous pouvons déjà avoir un Embraer Phenom 300E dans notre hangar tout comme la Porsche 911 Turbo S que nous avons dans le garage.

Porsche a créé une édition spéciale de la Porsche 911 Turbo S, limitée à 10 unités, qui est proposée lors de l’achat d’un Embraer Phenom 300E.

Comme il se doit, les détails de cette édition spéciale sont immenses (et coûteux). Dès le départ, la couleur de la 911 Turbo S est la même que celle utilisée dans l’avion, un Platinum Silver Metallic avec des détails satinés Jet Grey Metallic dans la partie inférieure du corps.

Comme pour Embraer, Porsche a également des rayures en chrome brillant et bleu vitesse divisant les couleurs de la carrosserie. Ensuite, lorsque l’on soulève l’aileron arrière, on voit la même inscription (plaque d’immatriculation) que l’on retrouve sur la queue de l’avion, ainsi que des logos spécifiques.

Un avion, une voiture et plus

En continuant à travers l’intérieur, le souci du détail est à nouveau présent. L’intérieur a été personnalisé par la division Manufaktur, sur la base de la configuration de notre Embraer Phenom 300E. On retrouve à nouveau des détails en Speed ​​Blue, sur le tableau de bord et le volant, plusieurs notes spécifiques sur les sièges, et même un pack fibre de carbone dans toute la cabine.

Et parce que ceux qui voyagent ont besoin de sacs et sont toujours attentifs à l’heure, lors de l’achat de cette édition spéciale Embraer / Porsche, une housse de voiture est offerte, un ensemble d’étuis exclusifs Porsche Design et une montre Globetimer UTC 1919 également conçue par la marque allemande .

La partie la moins intéressante de cette équation. Cet Embraer Phenom 300E a un prix de base de huit millions d’euros. Et oui, nous voulons des options, vous ne pensez pas?