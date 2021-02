Lors de la première mission interplanétaire du monde arabe, le vaisseau spatial «  Amal  » entre en orbite autour de Mars

10 févr.2021 08:30:13 IST

Un vaisseau spatial des Émirats arabes unis a basculé en orbite autour de Mars mardi dans un triomphe pour la première mission interplanétaire du monde arabe. Les contrôleurs de mission du centre spatial des Émirats arabes unis à Dubaï ont annoncé que l’engin sans pilote, appelé Amal, Arabic for Hope, a atteint la fin de son voyage de près de sept mois et 300 millions de miles et a commencé à faire le tour de la planète rouge, où il se rassemblera en détail. données sur l’atmosphère de Mars. L’orbiteur a tiré ses moteurs principaux pendant 27 minutes dans une manœuvre complexe et à enjeux élevés qui a suffisamment ralenti l’engin pour qu’il soit capturé par la gravité de Mars.

Après le démarrage du moteur, il a fallu une quinzaine de minutes pour que le signal confirmant le succès atteigne la Terre. Les contrôleurs au sol ont levé les pieds et ont applaudi. Les tensions étaient vives: au fil des années, Mars a été le cimetière d’une multitude de missions de divers pays.

Deux autres vaisseaux spatiaux non habités des États-Unis et de la Chine suivent de près, qui devraient arriver sur Mars au cours des prochains jours. Les trois missions ont été lancées en juillet pour profiter de l’alignement étroit de la Terre et de Mars.

L’arrivée d’Amal place les EAU dans une ligue de seulement cinq agences spatiales de l’histoire qui ont réussi une mission sur Mars. En tant que première aventure du pays au-delà de l’orbite terrestre, le vol est un point de fierté intense pour la nation riche en pétrole alors qu’elle cherche un avenir dans l’espace.

Mohammed ben Zayed, le dirigeant quotidien des Émirats arabes unis, était sur place au contrôle de la mission et a déclaré: «Félicitations aux dirigeants et au peuple des Émirats arabes unis pour la joie indescriptible de l’arrivée sur Mars.»

Environ 60% de toutes les missions sur Mars se sont soldées par un échec, un crash, une combustion ou un échec, ce qui témoigne de la complexité des voyages interplanétaires et de la difficulté de descendre à travers la mince atmosphère de Mars.

Un orbiteur et un atterrisseur combinés en provenance de Chine devraient atteindre la planète mercredi. Il fera le tour de Mars jusqu’à ce que le rover se sépare et tente d’atterrir à la surface en mai pour rechercher des signes de vie ancienne.

Un rover américain nommé Perseverance devrait rejoindre la foule la semaine prochaine, visant un atterrissage le 18 février. Ce sera la première étape d’un projet américano-européen de dix ans visant à ramener les roches de Mars sur Terre pour y être examinées. preuve que la planète abritait autrefois une vie microscopique.

Si elle réussit, la Chine ne deviendra que le deuxième pays à atterrir avec succès sur Mars. Les États-Unis l’ont fait huit fois, la première il y a près de 45 ans. Un rover et un atterrisseur de la NASA travaillent toujours en surface.

Pour les EAU, il s’agissait de la première aventure du pays au-delà de l’orbite terrestre, faisant du vol une question de fierté nationale intense.

Pendant des jours, des monuments à travers les Émirats arabes unis, y compris Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, ont brillé en rouge pour marquer l’arrivée prévue d’Amal. Cette année marque le 50e anniversaire de la fondation du pays, accordant encore plus d’attention à Amal.

La station météorologique céleste visait une orbite martienne exceptionnellement haute de 13 670 milles sur 27 340 milles (22 000 kilomètres sur 44 000 kilomètres). Il devait rejoindre six engins spatiaux déjà en service autour de Mars: trois américains, deux européens et un indien.

Amal a dû effectuer une série de virages et de tirs de moteur à enjeux élevés pour se mettre en orbite et réaliser ce qui a échappé à tant de choses auparavant.

«Tout ce qui va légèrement mal et vous perdez le vaisseau spatial», a déclaré Sarah al-Amiri, ministre d’État aux technologies de pointe et présidente de l’agence spatiale des EAU.

Le succès représente un formidable coup de pouce aux ambitions spatiales des EAU. Le premier astronaute du pays a explosé dans l’espace en 2019, faisant du stop à la Station spatiale internationale avec les Russes. C’est 58 ans après que l’Union soviétique et les États-Unis ont lancé des astronautes.

Lors du développement d’Amal, les EAU ont choisi de collaborer avec des partenaires plus expérimentés au lieu de faire cavalier seul ou d’acheter le vaisseau spatial ailleurs. Ses ingénieurs et scientifiques ont travaillé avec des chercheurs de l’Université du Colorado, de l’Université de Californie à Berkeley et de l’Arizona State University.

