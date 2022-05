Lorraine Kelly dit qu’elle aurait dû se plaindre de l’impression « désagréable » de Bo’ Selecta

Lorraine Kelly dit qu’elle aurait dû se plaindre du « désagréable » Bo’ Selecta impression d’elle.

Mais bien que le comédien controversé se soit déjà excusé pour ses impressions assez farfelues, Kelly dit qu’elle aurait aimé avoir dit quelque chose à l’époque.

S’exprimant sur le Être honnête podcast, l’homme de 62 ans a déclaré: « Je ne me suis pas plaint, mais j’aurais dû.

« Pour être honnête, je ne l’ai jamais vu, parce que je n’ai pas regardé l’émission.

« J’étais en fait très, très contrarié par le portrait de Craig David parce que j’adore Craig.

Lorraine Kelly dit qu’elle aurait aimé se plaindre de l’impression de Bo’ Selecta. Crédit : Canal 4

« C’est l’homme le plus gentil et le plus charmant, et cela a complètement détruit sa carrière.

« Pendant quelques années, cela l’a gravement affecté, ainsi que sa carrière.

« Avec moi, j’ai juste trouvé ça vraiment désagréable, vraiment horrible et j’aurais dû me plaindre à l’époque, et je me plaindrais certainement maintenant.

« Je pense que n’importe quelle femme le ferait. La représentation de tout le monde était en fait très cruelle. »

Bo’ Selecta a couru pendant cinq séries entre 2002 et 2009 et s’est moqué de Michal Jackson et Craig David.

Francis s’est auparavant adressé à ses réseaux sociaux pour s’excuser pour toute infraction causée par la série, qui l’a vu utiliser le blackface.

Dans une publication sur Instagram, l’homme de 49 ans a déclaré qu’il ne réalisait pas l’impact que cela avait sur la vie des gens.

Il a dit : « Salut, je m’appelle Leigh Francis et je joue un personnage qui s’appelle Keith Lemon à la télévision.

« Cela a été quelques jours étranges et je me suis assis et j’ai réfléchi à des choses et à ce que je pourrais publier pour essayer d’aider les choses.

Kelly était un certain nombre de stars ciblées par Leigh Francis dans la série. 1 crédit

« En 2002, j’ai fait une émission intitulée Bo’ Selecta ! et dépeint de nombreux Noirs.

« Je n’y ai rien pensé, les gens n’ont rien dit, je ne vais pas blâmer les autres.

« J’ai parlé à certaines personnes et je n’avais pas réalisé à quel point c’était offensant à l’époque et je veux juste m’excuser.

« Je veux juste dire désolé pour tout bouleversement que j’ai causé, que j’étais Michael Jackson, Craig David, Trisha Goddard, toutes les personnes dont je suis un grand fan.