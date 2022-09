L’Orphelin : les détails les plus sombres de l’histoire vraie

Curiosités

L’histoire troublante d’Esther, qui compte déjà deux films à son actif, repose sur une sombre affaire vraie aux caractéristiques glaçantes. Détails!

Les films de L’orphelin suivez la vie d’Esther, une jeune femme qui s’appelle en réalité Leena et qui n’est pas aussi âgée que son corps le paraît. Elle a un trouble hormonal qui a affecté sa croissance et semble avoir environ 13 ans. Un autre détail de ce personnage fictif est qu’elle est une véritable psychopathe qui fera tout son possible pour obtenir ce qu’elle veut. Tue même !

L’orphelinAussi incroyable que cela puisse paraître, il est basé sur une histoire vraie. Il s’agit de la vie de Barbora Skrlova qui en 2007 a conduit à une situation sans précédent en République tchèque. Elle souffrait d’une affection connue sous le nom d’hypopituitarisme alors qu’elle semblait avoir 13 ans alors qu’en réalité, elle était beaucoup plus âgée. De plus, elle présentait des caractéristiques psychopathiques pour lesquelles elle a été admise dans un établissement psychiatrique.

L’autre « étape de cette histoire » c’est Klara Mouerova, qui avait déjà souffert de plusieurs épisodes de schizophrénie, et a rencontré Barbora alors qu’elle étudiait la pédagogie à l’université. Puis Skrlová lui a dit qu’elle s’était échappée de nombreuses institutions où elle avait été maltraitée et maltraitée, convainquant Klara de l’adopter et de la ramener chez elle, confiante qu’avec ses soins, tout irait bien. Quel erreur!

Une histoire effrayante qui a inspiré La Huérfana

Par manipulation, Skrlová a même convaincu Klara et sa sœur Katherina de rejoindre une secte religieuse à laquelle elle appartenait elle-même et qui s’appelait « Le Mouvement du Graal ». Klara Mauerova il commanda la construction d’une cage en fer qu’il cacha au sous-sol et dans laquelle il enferma ses enfants complètement nus.

L’intrigue devient plus sombre et plus inquiétante alors que les enfants de Klara sont victimes de toutes sortes d’abus et de tortures. C’est ainsi que l’un des garçons racontera plus tard à un juge comment Katherina et Barbora les ont battus, leur ont éteint des cigarettes sur la peau et les ont fait vivre dans leurs propres excréments. Il est clair que nous parlons d’une histoire qui sert d’inspiration pour un film d’horreur comme L’orphelin.

Finalement, et par le destin, les enfants ont été sauvés. Skrlová avait un moniteur vidéo au sous-sol pour surveiller les mineurs. Une de ses voisines en a acheté exactement la même pour surveiller son bébé et lorsqu’elles ont essayé de capter le signal de sa maison, elles ont vu ce qui se passait sur la propriété des sœurs Mauerová. Les autorités ont agi immédiatement mais malheureusement l’un des enfants est décédé.

Barbora Skrlova s’enfuit en Norvège où il tenta, à nouveau, de tromper une autre famille en se faisant passer pour « Adam ». Dans cette affaire, la police de la République tchèque a réussi à la détecter et à l’arrêter rapidement avant qu’elle ne recommence à agir froidement et malicieusement. Klara a été condamnée à douze ans de prison ; Katherina dix ans et Barbora seulement cinq ans étant accusée d’être l’auteur intellectuelle des crimes terribles. En 2011, il a fait appel et a été libéré avec un fait troublant : Sa localisation actuelle est inconnue ! aura-t-il vu L’orphelin?

