L’origine des histoires bizarres de Cartoon Network

Reconnus pour leur slogan « c’est une histoire vraie, c’est arrivé à un ami d’un ami », ils ont été créés au Canada.

Dans les années 1990, il y avait une triade de productions avec lesquelles les enfants qui regardaient la télé ils paniquent pendant leurs soirées. On parle de Des frissons, « As-tu peur du noir? » Oui histoires bizarres. Ce dernier est entré dans l’histoire pour ses introductions où un narrateur récitait « C’est une histoire vraie, c’est arrivé à un ami d’un ami. » Directement importées du Canada pour toute l’Amérique latine, elles avaient trois saisons.

histoires bizarres a commencé à être diffusé dans YTV en 1997 et après 140 chapitres, il a atteint son point final en décembre 1999. Le créateur de ces histoires était Steven Schnier, animateur qui a travaillé dans des publicités mais voulait faire sa grande pause en faisant des dessins animés. Comme il l’a raconté dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, son idée originale était d’adapter des contes de fées. Le problème était que Disney déjà « était resté avec le meilleur ».

Pour cela, Schnier Il a décidé de réfléchir à une alternative pour ce faire et a découvert que le rôle joué auparavant par les contes de fées, lorsque les parents essayaient d’enseigner à leurs enfants à travers ce fantasme, était occupé par les légendes urbaines. Selon cet animateur, lorsqu’un père voulait prévenir quelque chose d’aussi complexe que la maltraitance, au lieu de l’expliquer, il disait à ses enfants qu’à un certain endroit ils ne pouvaient pas aller parce qu’il y avait des sorcières ou n’importe quel type de créature maléfique.

C’était comme ça Steven Schnier a décidé de jeter toutes les légendes urbaines qu’il connaissait (dont il a ramené beaucoup de souvenirs d’enfance avec sa sœur) et de les adapter d’abord à un pilote, puis à une série de courts métrages qui ont été développés avec Jean Delmage. Bien sûr, au lieu de commencer leurs histoires par « Il était une fois »comme les contes de fées commencent généralement, il lui vint à l’esprit que la meilleure phrase était : « C’est une histoire vraie, c’est arrivé à un ami d’un ami »donnant lieu à l’une des phrases les plus mémorables des années 90.

+Freaky Stories : la différence entre Cartoon Network et YTV

Comme on l’a dit, histoires bizarres est né grâce à YTVun signal canadien, mais il a atteint des pays comme l’Argentine et le Mexique grâce à Cartoon Network. Il y avait une grande différence entre les deux canaux : alors que Cartoon Network a diffusé les histoires sous forme de courts métrages entre sa série commerciale, YTV il l’a fait par lots d’une demi-heure, où quatre histoires créées par Steven Schnier. De plus, la version canadienne avait deux présentateurs qui étaient Larry de Bug, un cafard, et Maurice l’asticot, un ver.

