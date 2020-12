L’origine de nos erreurs est dans l’esprit

En général, nous définissons les choses dans notre vie et décidons de suivre un certain chemin. Au départ, cela est juste dans notre esprit et nous pensons que nous devons créer les conditions a, b et c pour que cet objectif soit établi dans la réalité.

Cependant, il semble que nous commençons à marcher vers un certain objectif et que d’autres choses détournent notre attention et bientôt nous nous perdons en marchant. Nous passons à un objectif, puis perdons cet objectif de concentration, puis nous nous demandons: «Comment en sommes-nous arrivés là? Ce n’était pas le but.

Mais pourquoi cela arrive-t-il? La raison est la base de notre esprit. L’esprit cognitif, c’est-à-dire nos pensées, a une base. Une structure qui génère les pensées que nous avons et les comportements que nous décidons d’avoir. Cette base génère nos émotions et nos pensées basées sur le conditionnement passé. Cela fonctionne comme ceci: la personne décide qu’elle va maintenant commencer un régime.

Cependant, le lendemain, il mange déjà un chocolat ou un délicieux quindim. Il pense bientôt qu’il sera difficile de prendre une décision et de la suivre, car la base qui génère les comportements et les émotions se forme dans un régime dérégulé (sans compter qu’un quindim est une très bonne chose). Elle a ces comportements depuis longtemps et a besoin de temps pour que sa décision cognitive devienne la base de son comportement. Je crois que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça.

La base de l’esprit génère nos émotions et les actions qui produisent les résultats dans notre vie. Si nous suivons les énergies, les pensées et les émotions qui jaillissent de cette base, nous ne sommes rien de plus que de simples poupées qui suivent des impulsions conditionnées.

Mais y a-t-il un moyen de changer?

Oui, nous pouvons changer. La première étape consiste à sortir de la croyance que vous êtes une personne sans désir, sans énergie et paresseuse. Habituellement, ceux qui pensent de cette façon se trompent eux-mêmes et renoncent à changer de base et à en générer une plus positive. Comprenez que votre fondation crée les erreurs dans votre vie, et lorsque vous vous familiariserez avec un nouveau modèle, vous serez en mesure de changer la fondation qui génère les problèmes et les émotions qui produisent la souffrance.

C’est comme un arbre qui produit des fruits aigres. La personne pense que si vous arrosez ou injectez du sucre dans le fruit, cela s’améliorera. Pendant un certain temps, cela peut même s’améliorer, mais cela n’empêche pas l’arbre de produire plus de fruits acides. Le vrai problème est à sa racine.

Pour changer la racine, nous devons d’abord creuser et découvrir ce que la base génère le motif. Après cela, nous cherchons à nous familiariser avec la nouvelle norme que nous voulons et à nous concentrer sur cela. Cette direction de l’esprit signifie le choix et vous ne pouvez donc pas être porté par les émotions qui jaillissent de la base de l’esprit.

La thérapie vous aide à cet égard. Lorsqu’une thérapie est effectuée, le but est de découvrir le schéma qui génère la souffrance pour qu’un changement puisse avoir lieu et que la personne apprenne à avoir ce regard sur son monde intérieur. Une autre forme d’aide est la méditation. En méditant, nous apprenons à être moins réactifs aux pensées et aux émotions qui jaillissent de la base de l’esprit. Nous ne suivons pas cela et agissons sans réfléchir. La méditation réduit l’impulsivité et crée plus de tranquillité.

Vous pouvez rechercher une thérapie auprès d’un psychologue, d’un thérapeute ou d’un analyste et apprendre des techniques de méditation à inclure dans votre routine. Cela vous aidera beaucoup dans votre vie afin que vous puissiez générer de meilleures conditions et ne pas être victime de vous-même.