L’origine de la voix de Yoda dans The Empire Strikes Back révélée par Frank Oz

Avec le style de respiration de Dark Vador et l’appel gargouillant de Chewbacca, si vous demandez à quelqu’un de se faire passer pour un Guerres des étoiles personnage, il y a de fortes chances qu’ils commencent par dire des mots dans le désordre, ils le feront. En effet, avec ses débuts emblématiques dans The Empire Strikes Back, aussi court soit-il, Yoda est un personnage aussi distinctif dans son discours que dans son look, et tout cela était dû au marionnettiste et au marionnettiste. Spectacle de Muppets la légende Frank Oz. Lors d’une récente interview, Oz a expliqué que le plan initial de Yoda n’impliquait aucune des ruses de mots pour lesquelles il est devenu connu, mais était plutôt scénarisé comme une voix normale.

« C’est drôle que vous posiez cette question parce que je regardais juste le script original de L’empire contre-attaque l’autre jour et il y avait un peu de cette syntaxe étrange, mais aussi Yoda parlait très familièrement. Alors j’ai dit à George : ‘Est-ce que je peux tout faire comme ça ?’ Et il a dit : « Bien sûr ! C’était juste si bien. »

Frank Oz n’a jamais été quelqu’un qui souffre des imbéciles, et quand il a un point à faire valoir à propos de quelque chose, il le fera certainement. Il protège aussi souvent de nombreuses œuvres auxquelles il a participé au fil des ans, qu’il s’agisse de ses propres efforts de réalisateur comme la version musicale de 1986 de Petite boutique des horreurs, qui a duré des années s’est vu refuser sa fin complète en raison de restrictions budgétaires et de la nécessité pour le héros de sauver la situation, ou du souvenir de son bon ami et cerveau des Muppets Jim Henson et des personnages sur lesquels ils ont travaillé ensemble pendant des décennies, et il a été l’un des participants les plus virulents de Star Wars : Les Derniers Jedi quand il s’agit de montrer de l’amour pour le film qui a divisé de nombreux fans.

Lorsque Le dernier Jedi le réalisateur Rian Johnson a été trollé par un Guerres des étoiles fan l’année dernière, Oz n’a pas tardé à prendre sa défense. « C’est triste pour moi que vous ayez nourri cette obscurité interne pendant si longtemps à propos d’un film. Rian est un grand réalisateur, écrivain et être humain. Essayez de comprendre que les scénaristes et les réalisateurs ne sont pas là pour répondre aux attentes du public. Bien le travail brise les attentes. »

Ce n’est pas la première fois qu’Oz s’exprime pour le Guerres des étoiles film. En 2019, lors d’un panel à South by Southwest, Oz a clairement exprimé son amour pour le film en disant: « J’aime [The Last Jedi]. Tous les gens qui n’aiment pas ce truc de Jedi ne sont que de la merde à cheval. Il s’agit d’attentes. Le film n’a pas répondu à leurs attentes. Mais en tant que cinéastes, nous ne sommes pas là pour répondre aux attentes des gens. »

Il y a une chance que Le dernier Jedi marquera également la dernière apparition d’Oz dans la franchise, avec Grogu, ou Baby Yoda, reprenant le poste de petit homme vert dans le Guerres des étoiles monde avec son apparition dans The Mandalorian, et Yoda lui-même ayant son histoire à peu près couverte à travers le Guerres des étoiles films à ce jour. Mais cela ne veut pas dire que les fans ne seraient pas heureux de le revoir une fois de plus si l’occasion se présentait.

Sujets : Star Wars, Empire contre-attaque