L’original The Craft Star explique pourquoi elle a dit oui à The Craft: Legacy de Blumhouse

Les suites de films à succès cultes sont une chose délicate à gérer, surtout si la suite a l’intention de raconter l’histoire d’une foule de nouveaux personnages. Dans de tels cas, une apparition de l’acteur d’origine peut donner aux fans le sentiment que la suite a les bénédictions du film original. Récemment, les fans ont été ravis de voir Fairuza Balk faire une apparition à la fin de Le métier: héritage, reprenant son rôle principal emblématique de Nancy Downs des 1996 Le métier. Dans une interview avec EW, Balk a expliqué pourquoi elle avait accepté d’apparaître dans la suite. (Attention: SPOILERS AHEAD!)

« J’ai été approché lors d’un spectacle par [producer] Jason Blum. Il est venu vers moi et s’est présenté et a dit: « Nous aimerions vraiment faire quelque chose avec Le métier . Êtes-vous intéressé à être impliqué? « Je me suis dit: » Eh, je ne sais pas. « Je ne savais pas quoi dire parce que je ne le connaissais pas, et j’ai eu tellement de gens qui ont dit: » Je souhaite je souhaite je souhaite. « Ensuite, j’ai reçu un appel de mon responsable qui [director] Zoé [Lister-Jones] voulait me rencontrer. Nous nous sommes donc rencontrés dans un restaurant, et nous nous sommes très bien entendus, et son idée était qu’elle voulait faire une prise sur le même genre d’idée mais pour une génération moderne et qui renforce les femmes soutenant les femmes par opposition aux femmes combattant les femmes. Et que j’étais la mère du personnage central. «

Au bout du Le métier: héritage, il est révélé au public que Nancy est la mère biologique du personnage principal du redémarrage, Lily, ce qui fait de la suite une histoire de sorcellerie générationnelle. Selon Fairuza Balk, c’est le thème de la fraternité dans le film tel que lui a été décrit par Lister-Jones qui l’a convaincue de reprendre le rôle de Nancy.

« [Lister-Jones] travaillait toujours là où tout allait aboutir. Cela a traversé de nombreuses incarnations différentes. Mais la raison pour laquelle je me suis impliqué était parce que sa motivation était vraiment positive. Il y a tellement de films qui renforcent les femmes qui combattent les femmes et la garce. Nous en avons tellement; nous le savons déjà. Tout le mouvement qui se passe de nos jours en ce qui concerne les femmes, reprendre leur pouvoir et établir des lignes précises sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas et insister pour que ces changements soient mis en œuvre dans le monde se fait attendre depuis longtemps, et cela se passe enfin! De plus en plus de femmes se mobilisent et s’approprient leur pouvoir, et c’est une chose positive, et c’est pourquoi j’ai voulu travailler avec elle. «