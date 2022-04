L’original Bambi Star dit que les films Disney modernes manquent de la sensibilité de Walt Disney

Les choses ont beaucoup changé depuis le décès de Walt Disney en 1966, et cela inclut le genre de films que produit The Walt Disney Company.

Pour de nombreux fans plus âgés des films d’animation de Walt Disney, des films comme Bambí sont un monde loin de certaines des offres modernes de la House of Mouse, et c’est une opinion partagée par Donnie Dunagan. Bien que son nom ne soit peut-être pas familier à beaucoup, vous aurez entendu la voix de Dunagan alors qu’il jouait la jeune version de l’emblématique cerf de Disney dans la sortie de 1942 de Bambí, l’un des films les plus connus de la longue histoire de Disney. Basé sur le livre de Felix Salten, la vie de Bambi se déroule depuis sa naissance, à travers le traumatisme de la mort de sa mère, jusqu’à son ascension en tant que prince de la forêt, et Dunagan pense que plus de films auraient été comme Bambí si Walt Disney n’était pas décédé en 1966.

Alors que le nom Disney est désormais attaché à de nombreuses grandes marques et franchises telles que Marvel et Guerres des étoiles, leurs films d’animation se sont propagés dans de nouveaux mondes et histoires au-delà des contes de fées classiques qui constituaient une grande partie du catalogue le plus apprécié de Disney. Dunagan pense que Walt Disney lui-même n’aurait pas mis son nom sur bon nombre des versions les plus récentes de Disney. Réfléchissant à ses souvenirs de Walt, Dunagan a déclaré à ILiveInDallas.com :

« C’est tellement désordonné aujourd’hui que je ne pense pas qu’ils aient la sensibilité que M. Disney avait dans ses productions. Je vais vous donner un bon exemple… La Seconde Guerre mondiale en Europe est en cours… C’était l’environnement lorsque M. Disney s’apprêtait à montrer Bambi. J’étais là quand il a vu pour la première fois la prise de la mère de Bambi se faire tirer dessus. Il a appelé une pause et il a regardé les gens de la production et a dit de le retirer parce qu’il y avait une image d’elle se faisant tirer dessus avec un trou de balle et son visage grimaçant alors qu’elle s’apprêtait à mourir. Il a dit : ‘Sortez ça. Suggérez simplement que la mère a été abattue. ‘… Donc, quand vous regardez Bambi, c’est juste une suggestion qu’ils sont tous les deux abattus, à la fois la mère et moi plus tard… Même alors, quand la mère a été abattue, bien que c’était juste une suggestion, j’ai vu des mères mettre leur main sur les yeux des enfants… Pensez à ça contrairement à aujourd’hui, avec les films où il y a quelqu’un époustouflé toutes les 15 secondes. Quel contraste ! M. Disney était très sensible à ces choses… »

La mort de la mère de Bambi est l’un des moments les plus obsédants de Disney





Walt Disney Productions

Quand Stephen King, l’auteur d’horreur le plus célèbre au monde, appelle Bambí le « premier film d’horreur » qu’ils ont vu, cela vous donne une idée des décennies de traumatisme que le film a causé à des générations d’enfants. Comme beaucoup des plus grands films de tous les temps, cependant, c’est ce que vous ne voyez pas qui rend le film et cette scène de mort en particulier si puissants. Walt Disney étant directement responsable du fait que la scène se termine comme une suggestion de mort plutôt qu’une confirmation explicite, cela contribue grandement à prouver le point de vue de Dunagan sur les films modernes. Il sera intéressant de voir comment la scène est gérée dans le prochain remake « live-action ».





Il est impossible de nier que les temps ont changé dans le paysage cinématographique depuis les années 1940, la violence, les jurons et les références sexuelles étant monnaie courante dans tous les films classés PG-13 et plus. À l’époque où Walt Disney tournait des films, de nombreux méchants n’étaient pas vus périr à l’écran et même leurs performances étaient supposées hors écran. En revanche, la mort d’un méchant de Disney est devenue la norme à la fin des années 1980 et 1990 dans les goûts de Oliver et Cie, La Belle et la Bête et Le roi Lion. Il n’y a aucun moyen de savoir précisément ce que Walt Disney aurait pensé de son entreprise maintenant, mais bon nombre des films les plus appréciés de Disney continuent d’être ceux qui ont été réalisés du vivant de Walt.





