Lori Harvey lève les yeux sur les fans de Nosy

Avant que Megan Thee Stallion ne popularise le terme « Hot Girl Summer », Lori Harvey vivait cette vie ici, se connectant avec Diddy, son fils, Future, Trey Songz et d’autres. Elle a testé les eaux avec de nombreux hommes influents dans les industries de la musique et du divertissement, servant d ‘«objectifs» aux femmes qui donneraient n’importe quoi pour être aussi insouciantes que le modèle.



Leon Bennett /

Plus récemment, Lori a mis fin à sa relation avec le rappeur Future et est apparemment de retour sur le marché. Cependant, en raison de sa discrétion sur les médias sociaux, personne ne sait vraiment si elle sort secrètement ou non en secret avec des rappeurs, des athlètes ou d’autres artistes bien connus. Nous ne le saurons pas de si tôt non plus parce que, lorsque quelqu’un a demandé pendant sa session de questions-réponses sur Instagram Stories, elle s’est arrêtée et a refusé de répondre à qui elle sortait.

Répondant à un fan qui a demandé plus d’informations sur la vie personnelle de Lori, demandant une photo d’elle « et de son homme », le mannequin a répondu avec une photo d’elle-même roulant des yeux, refusant de donner des détails. Après que la photo ait été republiée sur The Shade Room, les gens ont théorisé sur ce qu’ils pensaient qu’elle voulait dire avec sa réponse, en commentant: « Elle pense … laquelle!? ».

Clairement, Lori n’est pas prête à donner trop d’informations. D’après sa réponse, pensez-vous qu’elle sort avec quelqu’un, ou pensez-vous qu’elle est juste fatiguée qu’on lui demande si elle l’est?