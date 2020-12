Lori Harvey et Michael B.Jordan repéré un avion en train de sortir dans l’Utah avant New York

Juste avant Thanksgiving, le couple a été photographié en train d’atterrir dans l’ATL.

Elle n’est pas du genre à confirmer ou à nier ses relations amoureuses, mais les rumeurs sur Lori Harvey et Michael B.Jordan s’intensifient. Les deux hommes auraient été vus voyageant ensemble juste avant les vacances de Thanksgiving alors que des paparazzi les avaient repérés sortant d’un avion après avoir atterri à Atlanta. Les fans ont émis l’hypothèse qu’ils passeraient du temps avec les Harveys alors que Lori, sa mère et son beau-père Steve Harvey vivaient tous dans la ville. Récemment, un fan a demandé à Harvey de partager une photo de la personne à qui elle sortait et à laquelle le mannequin avait livré un selfie où elle avait vu rouler des yeux. Lori n’a peut-être pas grand-chose à dire sur sa vie amoureuse, mais les caméras continuent de suivre. Mercredi 30 décembre, Harvey et Jordan ont été revus ensemble, et tout comme leurs photos précédentes, le couple a été vu en train de sortir d’un avion de ligne, cette fois après son atterrissage dans l’Utah. Harvey et Jordan ont tous deux été particulièrement confidentiels sur leur vie personnelle dans le passé, il n’est donc pas prévu qu’ils divulguent s’ils ont ou non une romance naissante. Il y a quelques mois à peine, Harvey était lié à Future, mais il semble avoir évolué et lui et le rappeur-mannequin Dess Dior ont profité de leur temps ensemble.