L’organisation de la marche de Paris recommande la fin de la concentration en raison de l’augmentation des émeutes

Les organisateurs de la soi-disant Marche des Libertés à Paris contre la soi-disant loi de sécurité globale qui limite la capture d’images des forces de l’ordre, ont demandé aux milliers de participants réunis place de la Bastille de quitter les lieux avant l’augmentation. de la violence dans les affrontements entre la police et des groupes déclarés «antifascistes» qui provoquent des troubles dans les environs.

En fait, ces dernières minutes, la police a commencé à utiliser des canons à eau contre la congrégation, selon le journal «Le Figaro», sans qu’il y ait pour le moment de preuves de blessures ou de détenus.

Face à la situation, « les organisateurs ont demandé la dispersion des personnes présentes, qui peuvent désormais quitter la place de la Bastille », a transféré la préfecture de police de Paris à travers un communiqué publié sur leur compte Twitter.

Selon le ministère de l’Intérieur, la manifestation parisienne, la «Marche des libertés contre les lois liberticides» a rassemblé au total environ 46 000 manifestants, auxquels il faut ajouter des milliers d’autres personnes qui ont participé à des marches similaires dans des villes telles que Lille, Montpellier ou Bordeaux, en pleine tension sociale en raison de l’attaque policière contre le producteur de musique noire Michel Zecler.

Les affrontements ont commencé il y a quelques heures, avec l’échange d’objets lancés et de gaz lacrymogène entre les manifestants et la police. L’incident le plus grave s’est produit sur la place même, où des groupes d’hommes cagoulés ont incendié une succursale de la Banque de France. Un kiosque a également été brûlé.

La tension a également augmenté à Lyon, où la police a également utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants.

L’attaque contre Zecler a relancé le débat sur les pratiques des forces de l’ordre et le président français Emmanuel Macron avait déjà reconnu avoir été «choqué» par les images, captées par une caméra de sécurité à l’entrée d’un studio d’enregistrement en Paris.

Les images ont été publiées jeudi par le portail Loopsider, qui a rapporté que l’homme attaqué s’était heurté à la patrouille de police alors qu’il était à l’extérieur de l’étude sans masque. Les policiers sont venus à sa rencontre, ce qui a conduit à un passage à tabac au cours duquel, selon Zecler, des insultes racistes ont été proférées.

Les événements ont eu lieu samedi et ont dans un premier temps conduit à l’arrestation du producteur, mais la diffusion des images a renversé le discours et signifié non seulement la libération de Zecler et le retrait des charges, mais aussi la suspension des agents impliqués, critiqué publiquement par le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin.

La polémique a atteint l’Elysée et Macron s’est entretenu pendant 15 minutes avec Darmanin. Selon des sources proches du président citées par la chaîne BFMTV, le président est « très choqué » par les images, qui sont apparues quelques jours seulement après la violente expulsion d’un camp de migrants de la Plaza de la República à Paris.

La police a ouvert des enquêtes internes dans les deux cas, en attendant également le front judiciaire qui pourrait être déclenché par les abus allégués. Le parquet a convoqué quatre agents ce vendredi pour les interroger sur les coups portés sur Zecler.

