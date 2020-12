L’organisateur bruxellois d’une orgie accuse la police d’homophobie

Le membre du Parlement européen Jozsef Szajer prononce un discours pour lancer la campagne du parti de droite Fidesz au pouvoir avant les élections au Parlement européen le 5 avril 2019 à Budapest. (PETER KOHALMI / AFP via Getty)

L’organisateur derrière une soi-disant «orgie papa» à Bruxelles, en Belgique, en présence d’un législateur hongrois anti-LGBT +, a déposé une plainte contre la police pour homophobie.

David Manzheley, qui a organisé des soirées sexuelles auxquelles assistaient des diplomates et des fonctionnaires de haut rang pendant des années, a adressé une plainte à la surveillance de la police belge, vue par De Standaard, après avoir attaqué l’un de ses partis.

L’orgie a fait la une des journaux lorsqu’il est apparu que József Szájer, député européen hongrois et membre fondateur du parti populiste de droite Fidesz, faisait partie des personnes présentes et avait été arrêté pour avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus. Il a démissionné plus tard.

Manzheley a allégué que tout en annulant l’événement, les agents ont lancé des insultes homophobes aux amateurs d’orgie – «loin avec les gays», «p *** y gays», «gay du sida». Il a comparé la police à la «Gestapo en Allemagne nazie» dans sa plainte.

La police de la ville de Bruxelles a nié tout acte répréhensible lors de la fermeture du parti pour violation des directives nationales sur les coronavirus, Le Brussels Times signalé.

«Sur la base des informations dont nous disposons, rien ne permet de penser que notre personnel s’est comporté de manière non professionnelle, raciste ou homophobe lors de cette intervention», a déclaré un représentant de la force.

Les participants à une orgie bruxelloise ont tenté de «décompresser le pantalon» des flics.

Tout a commencé par de simples plaintes de bruit des voisins.

Mais lorsque la police a fait irruption dans l’appartement, au cœur du village gay de Bruxelles, ils ont trouvé 20 personnes enfreignant la limite intérieure de quatre personnes et mélangeant les ménages.

Les amateurs d’orgie ont d’abord confondu les policiers avec un autre type de cochon – pensant qu’ils «faisaient partie du plaisir» – et ont même essayé de «décompresser leur pantalon», a décrit Manzheley plus tôt ce mois-ci.

Après que la police ait ouvert la porte déverrouillée de la fonction, l’ex-député européen József Szájer a tenté de sauter par la fenêtre de l’appartement.

Allié de longue date du Premier ministre Viktor Orbàn, Szájer a contribué à la rédaction de la constitution du pays il y a dix ans qui définissait le mariage comme strictement entre un homme et une femme, et a présenté une proposition visant à empêcher les couples de même sexe d’adopter.

« J’étais occupé avec d’autres invités à l’époque, donc tout ce que je pouvais voir était la fenêtre ouverte », a déclaré Manzheley à la presse polonaise. Onet.

«Mon appartement est au deuxième étage, donc il était trop haut pour sauter dans la rue. Finalement, Szájer est resté dans l’appartement et a été emmené par la police.

Des scènes de Szájer se déplaçant dans un tuyau d’évacuation pour fuir la police ont fait les gros titres de la presse et ont été méprisées par les dirigeants hongrois anti-homosexuels.

Szájer a été contraint de démissionner à la fois en tant que membre du Parlement européen et du parti de droite Fidesz dirigé par le Premier ministre Viktor Orbán.

Manzheley a affirmé que ses partis avaient été suivis par des politiciens de toute l’Europe, notamment de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse, d’Espagne et d’Ukraine.

Mais « Polonais et Hongrois » étaient des participants réguliers, a-t-il affirmé, y compris des législateurs du PiS, le propre parti au pouvoir de droite en Pologne qui a cherché à éroder les droits LGBT + dans le pays.