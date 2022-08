Lords of the Fallen revient sous forme de redémarrage et ça a l’air vraiment sinistre

Seigneurs des morts obtient une nouvelle pièce. C’est en quelque sorte une suite, mais elle s’appelle simplement « The Lords of the Fallen » et fonctionne en même temps comme un redémarrage sombre du jeu depuis l’Allemagne. Un grand RPG avec coopération en ligne vous attend.

Lords of the Fallen : Reboot et suite annoncés en un

Lords of the Fallen revient : L’action dark fantasy obtient un nouveau chapitre. Ceci est conforme au contenu du premier « Lords of the Fallen ». mais aussi un redémarrage en même temps représenter.

Dans le Opening Night Live pour la gamescom 2022 a été un premier trailer pour « The Lords of the Fallen » à voir :

Les premiers Lords of the Fallen ont travaillé à peu près les jeux de la série Dark Souls. Cela signifie que vous avez affaire à un RPG d’action difficile et sombre (ici vous pouvez trouver notre Revue 45secondes.fr pour la première partie lis).

À en juger par la bande-annonce, cela devrait également être le cas dans la nouvelle édition et la suite. La vidéo pulvérise beaucoup Charme de fantaisie sombre. Cependant, ce que l’on peut voir n’apparaît pas seulement sombre, mais aussi très atmosphérique et prometteur.

Alors que le premier « Lords of the Fallen » était encore du pont 13 (La montée subite) et CI Games a été développé, la nouvelle partie est apparemment en cours de création à Jeux CI et Hexworksselon le site officiel The Lords of the Fallen.

Qu’est-ce qui est prévu ? De nombreux éléments passionnants devraient rendre le nouveau The Lords of the Fallen acceptable pour nous.

Le monde du grand jeu devrait être plus de cinq fois plus grand que celui de la première partie.

devrait être plus de cinq fois plus grand que celui de la première partie. Mécanique RPG : On peut créer son propre personnage, il y a des missions, etc.

: On peut créer son propre personnage, il y a des missions, etc. Action tactique : Les combats devraient être encore plus rapides et fluides, même avec de la magie.

: Les combats devraient être encore plus rapides et fluides, même avec de la magie. coopération en ligne: « The Lords of the Fallen » devrait également être jouable en ligne à deux.

Quand et où vient-il ? Les personnes derrière eux n’ont pas encore révélé de date exacte pour la sortie de « The Lords of the Fallen ». Cependant, nous savons qu’il sera développé sur la base d’Unreal Engine 5 et sortira sur PC, PS5 et Xbox Series S/X.

Que pensez-vous de la bande-annonce et de l’annonce ? Attendez-vous avec impatience The Lords of the Fallen? Dites le nous dans les commentaires.