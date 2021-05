L’ordre de la famille royale qui peut ruiner la saison 5 de la couronne

La Couronne est l’une des grandes productions du service de streaming Netflix et ont la difficile mission d’adapter la vie de la Reine Isabelle II, avec tout ce qui l’a entourée depuis qu’elle a commencé son chemin vers la royauté. On peut dire que cette série, créée par Peter Morgan, a dépassé toutes les attentes et Nous attendons actuellement la cinquième saison, mais elle risque d’être lésée par une demande du prince William.

Ce n’est pas une nouvelle que seule la critique sévère de l’émission de télévision est venue du palais de Buckingham, puisqu’ils ne sont pas d’accord sur la manière dont ils ont montré certains membres de la famille royale. Le dernier à parler était l’ancien secrétaire Arbitre Dickie, qui a souligné que le drame prenait des licences pour raconter les faits d’un mauvais point de vue.

Malgré les commentaires contraires, Peter Morgan et toute la production ont fait la sourde oreille et ont poursuivi le projet. Cependant, le cinquième versement risque d’être ruiné, car les plans peuvent être modifiés à la demande du prince William. Il s’agit de l’un des moments les plus importants de la royauté et ne pouvait pas être montré dans la fiction.

Selon les fuites, la saison 5 se déroule entre 1990 et 2000, nous devrions donc voir le divorce entre Diana et le prince Charles, après les tours que l’héritier du trône a fait avec Camilla Parker. Le grand événement de l’époque s’est produit lorsque Lady Di a mené une interview historique avec Martin Bashir pour la BBC, où elle a révélé toute sa vérité, ce qui serait idéal à voir dans la série, mais ce ne sera pas le cas.

Cette interview qui a choqué le monde à l’époque fait l’objet d’une enquête, car des documents ont été révélés montrant que Bashir a induit Diana en erreur avec de fausses preuves d’une enquête présumée qui indiquait une persécution de la famille royale à son encontre. William Il a récemment fait référence et a déclaré: « La BBC a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par ce réseau ainsi que par d’autres ».







De cette manière, Le fils de Lady Di a demandé à tous les réseaux et plateformes de ne plus diffuser cet épisode de la BBC, car pour lui et sa famille c’était basé sur le mensonge.. Il a également demandé que toutes les histoires sur sa mère sont supprimées, si elles incluent cette interview entre. C’est sans aucun doute un moment unique que nous devrions voir dans La Couronne, et ils avaient sûrement prévu de le montrer, mais maintenant ils devront se demander s’ils l’incluent ou non.