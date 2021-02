L’ordre combat et met fin à l’agression psychologique

Lorsque nous entendons parler d’agression, généralement la première pensée qui nous vient à l’esprit se réfère à l’agression physique, l’acte de frapper quelqu’un.

Sans aucun doute, c’est un type d’agression et l’un des pires, frapper quelqu’un affecte non seulement le physique, mais aussi le psychologique des deux côtés.

L’agression psychologique est causée par de nombreuses autres situations et peut être beaucoup plus grave qu’on ne le pense.

Notre tête

Il est très difficile de faire face à toutes les situations auxquelles nous devons faire face au quotidien sans «devenir fou» de temps en temps. Nous effectuons plusieurs tâches en même temps, nous sommes responsables de beaucoup de choses et nous finissons par oublier de prendre soin de nous-mêmes.

À ce rythme, notre tête peut commencer à créer des problèmes, des faiblesses naturelles et en raison de toutes les pressions internes et externes dont elle a souffert.

Sans vous en rendre compte, vous vous attaquez peut-être vous-même à votre état psychologique, ou encore plus fréquemment vous êtes soumis à des situations qui mènent à cette agression, notamment dans votre vie professionnelle.

Tête cogner

De nombreuses situations peuvent caractériser une agression psychologique. L’un d’eux est le soi-disant harcèlement moral. Très fréquent sur le lieu de travail ou dans les écoles et les universités, cela se produit lorsqu’une personne subit une exposition inutile, des demandes exagérées ou des situations de débauche et de dévalorisation.

L’agresseur est généralement quelqu’un qui occupe une position plus élevée dans la hiérarchie de l’environnement. Dans certains cas, l’attitude agressive peut être si intériorisée et courante qu’elle ne permet ni à l’agresseur ni à la personne attaquée de l’identifier, et tout passe comme une simple situation de stress au travail.

Il est extrêmement important de différencier les tensions résultant de la routine, des critiques constructives ou de petites situations embarrassantes de grande humiliation.

La victime ne doit jamais se taire. La violence psychologique nécessite une réaction courageuse, sinon elle peut se transformer en graves dommages émotionnels, une faible estime de soi et des maladies telles que la dépression.

Identification et lutte

La vie ne nous donne pas toujours la chance de nous montrer forts et, souvent, nous nous trouvons opprimés par des situations comme celles de harcèlement moral, ou même de plus petites qui, d’une certaine manière, ne nous nuisent pas.

Que ce soit dans une réponse grossière, dans une conversation mal terminée ou dans un geste pas très gentil de la part de quelqu’un, nous sommes constamment agressés et agresseurs psychologiques. Nous devons prêter attention aux limites que nous devons imposer à nos attitudes et aussi à la manière dont les autres nous traitent.

Les bagarres et les petites perturbations, que ce soit dans l’environnement professionnel ou dans la vie personnelle, doivent être tolérées dans une certaine mesure, mais nous ne devons jamais détourner l’attention de la façon dont cela nous frappe ou nous blesse pour que nous puissions réagir et agir.