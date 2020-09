L’ordinateur portable Spin 7 d’Acer utilise la nouvelle puce Snapdragon de Qualcomm pour la connectivité 5G

Acer a signé pour utiliser le Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm, un processeur Arm de nouvelle génération promettant une autonomie de plusieurs jours et une connectivité 5G, dans son nouvel ordinateur portable Spin 7 2-en-1.

Le châssis en alliage de magnésium et d’aluminium du cabriolet Spin 7 de 14 pouces d’Acer pèse 3,09 livres et mesure 15,9 mm d’épaisseur. C’est un appareil conçu pour le monde mobile toujours connecté, qui, espérons-le, sera à nouveau une réalité dans un avenir pas trop lointain.

La dernière puce Snapdragon 8cx de Qualcomm offre des capacités intrigantes. Acer ne dit pas exactement ce qu’implique la durée de vie de la batterie de plusieurs jours, bien que le récent Dell Latitude 9410 et ses près de 24 heures d’autonomie de batterie impliquent certainement qu’Acer et Qualcomm pourraient faire mieux. Acer Spin 7 permet également aux utilisateurs de se connecter à des réseaux cellulaires via 5G ou 4G LTE, avec une connectivité 5G englobant la norme mmWave à courte portée et haute vitesse ainsi que les fréquences plus conventionnelles sous-6GHZ.

Gardez à l’esprit, cependant, que la puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G du Spin 7 (quelle bouchée!) Fonctionne sur Arm au lieu de x86. Les puces Arm ont eu des problèmes de performances avec les processeurs Intel Core et Ryzen d’AMD, et ont également souffert de problèmes de compatibilité.

Acer Acer Spin 7 se replie en mode tente.

Acer n’a pas publié une liste complète des fonctionnalités de Spin 7, bien que ce que nous savons de l’ordinateur portable semble prometteur. Il existe un écran IPS Full HD de 14 pouces, couvrant 100% de la gamme sRGB, qui lui-même est recouvert de verre Gorilla Glass antimicrobien. Un capteur d’empreintes digitales déverrouille tout. Un agent antimicrobien aux ions d’argent conforme BPR et EPA a également été ajouté au revêtement sur le clavier, le pavé tactile et la surface environnante, ce qui «s’est avéré montrer un taux de réduction microbienne constamment élevé contre une large gamme de bactéries» sous le JIS Z 2801 Et protocoles de test ISO 22196 pour tester les propriétés antimicrobiennes des plastiques.

Acer a annoncé le Spin 7 à l’IFA, le salon de la technologie de Berlin qui, étonnamment, se tient toujours dans le monde réel. Malheureusement, Acer n’a publié ni prix ni date d’expédition, nous devrons donc attendre de voir si nous pouvons en mettre la main.

