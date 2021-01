L’ordinateur portable ROG Zephyrus Duo à double écran d’Asus utilise les séries Ryzen 5000 et RTX 30

Eh bien, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez plus obtenir de GPU haut de gamme dans un ordinateur portable de jeu Ryzen. Cette ancienne vérité a été brisée mardi lorsque Asus a annoncé un nouveau Zephyrus Duo 15 SE avec un AMD Ryzen 5900HX et une GeForce RTX 3080 à l’intérieur.

Le Zephyrus Duo 15 SE pèse environ 5,3 livres, dispose d’un corps en alumide de magnésium (oui, alumide), d’une batterie de 90 wattheures et (comme son nom l’indique) de deux écrans.

Le panneau principal est un écran de 15,6 pouces qui peut être obtenu avec un écran haute fréquence 300 Hz 1080p ou un panneau IPS 4K UHD 120 Hz. Le panneau secondaire de 14,1 pouces a une résolution de 3840×1100 ou 1920×550. Les deux sont IPS et tactiles. Le panneau secondaire du Zephyrus Duo 15 SE s’incline comme l’itération précédente, ce qui facilite le refroidissement en créant un flux d’air direct à travers le châssis et les composants. Pour cette version, Asus a déclaré qu’il avait encore amélioré les performances de refroidissement avec une nouvelle pale de ventilateur «radicalement» repensée dont l’épaisseur varie de la base à la pointe. Les pales sont en fait conçues pour réduire la turbulence et le bruit du ventilateur et se traduisent par un flux d’air amélioré de 13%.

Asus Le nouveau ROG Zephyrus Duo 15 SE comprendra le nouveau Ryzen 9 5900HX d’AMD, la GeForce RTX 3080 et deux écrans.

Comme les autres ordinateurs portables ROG, Asus s’appuie à nouveau sur la pâte de métal liquide de Thermal Grizzly, mais en raison de la conception du Ryzen 5000, il a fallu prendre encore plus de précautions pour empêcher le métal liquide hautement efficace et de type mercuriel de s’écouler sur la surface montée. puces près de la matrice du processeur.

Au total, les performances de refroidissement du Zephyrus Duo 15 SE représentent un budget thermique d’environ 165 watts. Cela signifie que la GeForce RTX 3080 de l’ordinateur portable devrait fonctionner jusqu’à 1645 MHz avec 115 watts qui lui sont dédiés – et des vitesses d’horloge encore plus élevées lorsque Dynamic Boost de Nvidia est activé.

Asus a déclaré que le Ryzen 9 5900HX pouvait utiliser jusqu’à 50 watts du budget thermique et augmenter jusqu’à 90 watts lorsque le GPU n’est pas actif.

Au total, le ROG Zephyrus Duo 15 SE est un ordinateur portable haut de gamme que la marque Ryzen Mobile d’AMD recherche depuis son introduction. Cela signifie évidemment que ce ne sera pas bon marché non plus. Asus a déclaré que le ROG Zephyrus 15 SE serait immédiatement disponible en pré-commande en Amérique du Nord à partir de 2900 €.

Séries ROG Strix et ROG Strix SCAR

Asus L’Asus ROG Strix SCAR 17 sera équipé de Ryzen 5000, de GPU GeForce 30 et d’un panneau à 360 Hz.

Si le ROG Zephyrus Duo est un peu trop riche pour votre sang, ou trop peu conventionnel, Asus a annoncé pas moins de quatre autres ordinateurs portables pour vous tenter: le ROG Strix 15, le ROG Strix 17, le ROG Strix SCAR 15 et le ROG Strix SCAR 17 .

De l’ensemble, les SCAR 17 et SCAR 15 sont les modèles intensifs. Les deux 5 livres. les ordinateurs portables disposent de touches mécaniques optiques. Les deux versions offriront des panneaux de 2560×1440 avec des taux de rafraîchissement de 165Hz, tandis que le SCAR 17 offrira également une option de panneau 360Hz 1080p. L’option 1080p du SCAR 15.6 ne dépassera «que» 300 Hz. Tous sont de «niveau IPS», ce qui est typique des ordinateurs portables pour des angles de vision larges sans utiliser la marque déposée de Sharp, IPS.

Les ordinateurs portables ROG Strix SCAR offriront des processeurs Ryzen 7 5800H à 8 cœurs ou Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs et un choix de GeForce RTX 3070 ou GeForce RTX 3080. Ils sont alimentés par une brique de 240 watts mais peuvent également être chargés sur le route par un chargeur USB-C standard à un rythme beaucoup plus lent. Les deux modèles offriront jusqu’à 64 Go de DDR4 / 3200 dans des emplacements et deux emplacements de stockage M.2.

Les prix ne sont malheureusement pas disponibles, mais recherchez les ordinateurs portables SCAR expédiés dans les deux prochains mois.

Les ordinateurs portables ROG Strix G17 et Strix G15 ont abandonné quelques fonctionnalités des versions SCAR mises à niveau, telles que le clavier mécanique optique et l’écran 360Hz. Vous avez toujours le choix entre des panneaux 2560×1440 à 165Hz dans les versions 15,6 pouces et 17,3 pouces, ou 300Hz à 1080P dans les deux tailles.

La mémoire peut atteindre 64 Go dans deux emplacements de mémoire et deux emplacements M.2 sont disponibles sur les ordinateurs portables. Les options de processeur incluent Ryzen 7 4800H, Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H et Ryzen 9 5900HX. Les options GPU sont un peu plus limitées. Vous pouvez obtenir la GeForce RTX 3070 avec 8 Go de RAM ou une GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM.

Du métal liquide et une grosse batterie

Bien que vous n’obteniez pas d’option RTX 3080, Asus donnera aux quatre ordinateurs portables ROG Strix le même traitement de métal liquide que son Zephyrus Duo haut de gamme. En fait, tous les ordinateurs portables basés sur ROG Ryzen seront traités avec un processus de métal liquide qui devrait améliorer le refroidissement en raison de la conductivité thermique plus efficace du métal liquide.

Les quatre ordinateurs portables de jeu Strix reçoivent également de grandes batteries de 90 wattheures, ce qui est utile si vous devez réellement effectuer des travaux légers une fois débranchés. Comme la plupart des ordinateurs portables de jeu, vous devriez presque considérer les jeux sur batterie comme un système UPS de secours plutôt que comme la durée de vie réelle de la batterie. Les ordinateurs portables puissants comme ceux-ci sont conçus pour être branchés autant que possible.

Asus n’a publié que le prix du ROG Strix G17, qui sera disponible immédiatement en pré-commande à partir de 1800 €.

