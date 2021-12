L’ordinateur portable ne fonctionne pas : que faire ?

Votre ordinateur portable ne s’allume pas ? Ensuite, il ne doit pas y avoir de défaut. Parfois, il existe des solutions simples que vous pouvez utiliser pour remettre l’appareil en marche.

Il peut arriver qu’un ordinateur portable ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d’alimentation. Dans de nombreux cas, cependant, l’appareil n’est pas défectueux, mais se comporte plutôt différemment que prévu en raison d’un réglage ou d’un bogue. Nous vous dirons ce que vous pouvez faire pour remettre le bloc-notes en marche.

Appuyez longuement sur le bouton d’alimentation

Surtout si l’ordinateur portable a été éteint de manière inattendue ou incorrecte, vous devrez peut-être maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant longtemps pour démarrer. Dans ce cas, long signifie jusqu’à 15 secondes. Il arrive souvent qu’un ordinateur démarre après 10 secondes ou plus.

Les disques durs, clés USB, cartes SD ou autres périphériques externes connectés peuvent empêcher l’ordinateur de démarrer correctement. Retirez tous les périphériques externes, puis réessayez de démarrer l’ordinateur portable.

Branchez l’alimentation

Il est possible que la batterie du portable soit complètement déchargée et donc que l’appareil ne démarre plus. Branchez donc l’alimentation et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, attendez quelques minutes puis réessayez. La batterie doit souvent être rechargée un peu avant de pouvoir rallumer l’appareil. Dans de rares cas exceptionnels, vous devrez peut-être recharger complètement la batterie avant que l’appareil ne réagisse.

Une batterie défectueuse peut également empêcher le démarrage de l’ordinateur portable. Malheureusement, il n’existe aucun moyen fiable de vérifier si l’ordinateur portable est défectueux ou non.

Si vous pouvez échanger la batterie, vous pouvez toujours essayer. Avec certains modèles, cela peut être facilement retiré de l’extérieur, mais souvent l’appareil doit être vissé et les contacts entre la batterie et les autres composants doivent être desserrés. Si vous ne vous faites pas confiance pour effectuer une telle opération, il est préférable de vous tourner vers du personnel spécialisé.

Essayez de charger avec une autre alimentation

Il est également possible que la batterie de l’ordinateur portable soit complètement déchargée et que le bloc d’alimentation soit défectueux. Dans un tel cas, l’ordinateur ne démarrera plus même si le bloc d’alimentation est branché depuis longtemps. Essayez de charger l’ordinateur portable avec un autre adaptateur secteur compatible pour exclure un défaut.

Vérifiez si l’affichage fonctionne

Il est possible que l’ordinateur portable démarre mais l’écran reste noir. La cause peut être un défaut de l’écran lui-même, de la carte graphique ou un contact endommagé. Dans les trois cas, vous dépendez d’une assistance professionnelle et devez contacter le revendeur ou le fabricant.

Cependant, il ne doit pas nécessairement s’agir d’un défaut. Certains ordinateurs portables ont un bouton qui peut être utilisé pour désactiver l’affichage. Il s’agit généralement d’une deuxième occupation sur l’un des Touches F1 à F12 et doit être marqué d’un symbole de moniteur. Vous pouvez appuyer dessus en plus la clé FN maintenez enfoncé.

Si vous avez déjà connecté un écran externe à votre ordinateur portable, il se peut également que l’ordinateur veuille toujours utiliser ce moniteur pour la sortie d’images et ait désactivé son propre écran.

Vous pouvez résoudre ce problème en appuyant plusieurs fois sur la combinaison de touches Windows + P appuyez jusqu’à ce que votre écran affiche à nouveau quelque chose. Avec la combinaison, vous basculez entre les différentes configurations de moniteur disponibles sur votre ordinateur portable. Si aucune image n’apparaît après avoir appuyé au plus tard cinq fois, cette solution ne vous aidera pas.

Remplacez la pile CMOS sur la carte

Nous ne recommandons cette dernière solution que si vous maîtrisez assez bien la technologie et si la garantie de votre ordinateur portable a déjà expiré.

Même si c’est très rare : Avec des appareils plus anciens, il peut arriver que la batterie CMOS de la carte mère soit déchargée. En conséquence, le BIOS, qui est initialement utilisé au démarrage de l’ordinateur portable, n’est plus en mesure de démarrer le système d’exploitation réel.

La bonne nouvelle : la pile CMOS est une pile bouton CR2032 disponible dans le commerce. La mauvaise nouvelle : vous devez ouvrir l’ordinateur portable, trouver la batterie, la retirer et la remplacer par une nouvelle, puis remonter le tout. Nous recommandons donc cette procédure uniquement aux utilisateurs expérimentés s’il est certain que la batterie CMOS est le problème.

Si l’ordinateur portable ne démarre toujours pas

Si vous avez effectué diverses démarches mais que l’ordinateur portable ne veut toujours pas démarrer, un grave défaut matériel est très probable. Il est préférable de contacter le fabricant ou le revendeur pour connaître les options de réparation.