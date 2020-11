L’ordinateur portable Mi Notebook 14 e-learning édition avec chipset Intel Core i3 de 10e génération lancé à Rs 34,999

Tendance FP06 nov.2020 11:09:32 IST

Xiaomi a lancé le 5 novembre un ordinateur portable Mi Notebook 14 édition e-learning en Inde. Le dernier ordinateur portable Mi est une variante moins chère de Mi Notebook 14 et s’adresse aux étudiants qui suivent des cours en ligne au milieu de la pandémie COVID-19. Équipé du dernier processeur Intel Core i3 de 10e génération, l’édition e-learning Mi Notebook 14 est disponible au prix de lancement de 34 999 Rs du 5 au 11 novembre. Le prix d’origine de l’ordinateur portable est de Rs 44 999.

L’édition e-learning Mi Notebook 14 est disponible uniquement en option couleur argentée et peut être achetée auprès de Mi.com, Mi Homes, Amazon.in et partenaires de vente hors ligne.

Spécifications de l’édition e-learning du Mi Notebook 14

L’édition e-learning Mi Notebook 14 est élégante et légère et pèse 1,5 kg. Il a un corps métallique complet. Il fonctionne sur Windows 10 Home Edition. L’ordinateur portable est livré avec un écran antireflet Full HD de 14 pouces au format 16: 9. Il a un angle de vision large de 178 degrés et des lunettes fines de 5,75 mm.

Le processeur Intel CoreTM i3-10110U de l’ordinateur portable fonctionne à une fréquence de 4,1 GHz à la fois.

L’édition e-learning Mi Notebook 14 est livrée avec 8 Go de RAM DDR4 à 2666 MHz et 256 Go de SSD SATA 3. Cela vous permet d’effectuer plusieurs tâches avec des cours en ligne et de travailler à partir de sessions à domicile.

L’ordinateur portable arbore une webcam HD 720 pixels intégrée (1280 x 720). Il est livré avec une batterie de 46Wh et un chargeur de 65W et dispose d’une alimentation de secours pouvant aller jusqu’à 10 heures. Xiaomi affirme que la batterie de l’édition e-learning Mi Notebook 14 peut passer de 0 à 50% en 35 minutes.

L’appareil dispose d’un clavier à ciseaux et d’un trackpad multi-touch qui permet de glisser, faire défiler, sélectionner, zoomer ou dézoomer facilement.

L’ordinateur portable dispose de haut-parleurs stéréo combinés avec un traitement audio DTS. L’édition e-learning Mi Notebook 14 est livrée avec des ports USB 3.1 haut débit, un port USB 2.0 et une interface HDMI 1.4b.

L’ordinateur portable dispose également d’une prise jack 3,5 mm qui se double d’un casque et d’une entrée micro. Il est également disponible avec Wi-Fi 802.11ac bi-bande et Bluetooth 5.0.

En plus de l’ordinateur portable, Xiaomi a également lancé Mi Pocket Power Bank Pro en Inde, disponible avec une batterie de 10000 mAh avec une charge ultra-rapide de 22,5 W.

Il arbore une prise en charge d’entrée de charge de type C et Micro-USB et est livré avec trois ports de sortie permettant aux utilisateurs de charger leurs téléphones et autres gadgets.

La Mi Pocket Power Bank Pro est au prix de Rs 1099 et est disponible à la vente sur Mi.com.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂