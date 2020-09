L’ordinateur portable de jeu Stealth 15M de MSI utilise Tiger Lake, RTX et un SSD PCIe 4.0 ultra-rapide

Dans une série d’ordinateurs portables Tiger Lake de 11e génération lancés cette semaine, le Stealth 15M Tiger Lake de MSI le jeu l’ordinateur portable pourrait bien être le plus intéressant de tous.

Oui, vous avez bien entendu: un ordinateur portable de jeu Tiger Lake. Le Stealth 15M associe le nouveau processeur Tiger Lake de 11e génération d’Intel à un GPU Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q.

La raison pour laquelle c’est si inhabituel, bien sûr, est que Tiger Lake a principalement été vu sur des ordinateurs portables fins et légers utilisant des graphiques intégrés Iris Xe. Les ordinateurs portables de jeu, quant à eux, disposent presque universellement de processeurs de «classe H» qui comportent plus de cœurs et sont plus chauds.

À certains égards, le Stealth 15M de MSI est similaire à ce que le Razer Blade Stealth fait avec son processeur Ice Lake de 10e génération et sa puce GeForce, mais le meilleur GPU du Blade Stealth est une GeForce GTX 1650 Max-Q. Le Stealth 15M prend un cran ou deux avec une GeForce GTX 1660 Ti ou une GeForce RTX 2060.

MSI Le MSI Stealth 15M comprend un Tiger Lake Core i7 de 11e génération, une GeForce RTX 2060 Max-Q et un SSD PCIe 4.0.

Seulement quad-core dans un ordinateur portable de jeu!?!

La partie collante dans tout cela est le nombre de cœurs. Les ordinateurs portables de jeu sont actuellement équipés de puces Core i7 et Core i9 à 8 cœurs ou de processeurs Ryzen à 8 cœurs. N’est-ce pas un déclassement majeur du passage à une puce quad-core Tiger Lake? Pour être franc, non.

Malgré ce que vous entendez, la grande majorité des jeux auxquels les gens jouent fonctionnent très bien avec un processeur quad-core avec Hyper-Threading ou SMT activé. En fait, de nombreux ordinateurs portables de jeu à petit budget sont toujours vendus avec le processeur Intel Core i5-9300H quadricœur de 9e génération.

Pourtant, pourquoi utiliser une puce Tiger Lake dans un ordinateur portable de jeu? Bien qu’il soit effectivement à un déficit de nombre de cœurs par rapport à un Core i7 ou Core i9 de classe H, le processeur est susceptible d’être beaucoup, beaucoup plus froid, car il est construit sur le nouveau processus 10 nm d’Intel. Avec moins de cœurs et le refroidissement plus robuste d’un ordinateur portable de jeu, il pourrait rester toute la journée à des horloges de suralimentation de 4,8 GHz, ce qu’un processeur traditionnel de classe H ne maintiendrait pas.

SSD PCIe 4.0 aussi

Il existe également d’autres raisons d’utiliser un CPU Tiger Lake, et MSI en profite d’une grande: PCIe 4.0. En tant que premier processeur mobile prenant en charge PCI 4.0 (Ryzen 4000 l’ignore pour des raisons de consommation d’énergie), MSI associe le processeur Tiger Lake à un SSD PCIe 4.0 x4 ultra-rapide.

L’ordinateur portable lui-même mesure environ 14 x 9,76 x 0,63. Il pèse 3,9 livres. MSI a déclaré que les prix commenceraient à 1549 € lors de son lancement en octobre.

MSI

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂