Lorde surprend les fans avec la reprise de Bruce Springsteen

Après une longue attente de son retour sur scène, Lorde a surpris ses fans en collaborant avec Marlon Williams, collègue auteur-compositeur-interprète et compatriote néo-zélandais lors de l’un des derniers concerts de l’artiste pour interpréter une reprise d’une chanson de Bruce Springsteen.

Williams a donné une série de concerts pendant quatre nuits, tous à guichets fermés, au Hollywood Theatre de la ville d’Auckland, où il a invité Lorde à participer à un duo pour piano de la chanson de 1987 « Plus dur que le reste« , Qui fait partie de l’album » Tunnel of Love. »

Ce n’est pas la première fois que Lorde et Williams partagent des microphones. Tous deux auraient joué ensemble « The Sound of Silence » de Simon & Garfunkel en 2019 dans le cadre du concert caritatif « You Are Us / Aroha Nui » pour aider les victimes des attentats contre les mosquées de Christchurch la même année.

Fait intéressant, en 2014, « The Boss » a repris « Royals », une chanson qui a valu à Lorde une popularité internationale. Cela a été réalisé dans une présentation que l’icône du rock a faite dans la ville d’Auckalnd, un fait auquel le chanteur (alors âgé de 17 ans) répondrait avec beaucoup d’émotion.

En réponse à l’honneur de Springsteen, Lorde a interprété « I’m On Fire » en 2017 lors d’une représentation à Christchurch. Bien que son label n’ait encore rien confirmé, la chanteuse a déclaré en décembre dernier que son prochain album, le troisième de sa carrière, serait inspiré du voyage qu’elle a effectué en Antarctique.

Lorde a fait divers indices sur la sortie de son nouveau matériel tout au long de 2020. La chanteuse n’a pas sorti de nouvelle musique au public depuis la sortie de «Melodrama», son deuxième album studio, en 2017.