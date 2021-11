Lorde présente une nouvelle vidéo avec son single « Fallen Fruit »

Après la sortie de « Solar Power » et « Mood Ring », Lorde continue de promouvoir son troisième album studio, avec un nouveau clip intitulé « Fallen Fruit », révélant un cadre beaucoup plus sombre et moins festif par rapport au premier single de ce single. du matériel d’enregistrement, avec des flammes autour du chanteur, qui ressemble à une voiture qui s’éloigne de ce qui était autrefois une scène pleine de festivités.

Avec « Fallen Fruit », Lorde partage son sentiment personnel sur le changement climatique, s’adressant directement à la génération de ses parents sur l’impact irréparable qu’ils ont laissé sur la planète : « Mais comment puis-je aimer ce que je sais que je vais perdre ? » , précise-t-il dans un de ses vers sur ce thème mélancolique.

« C’est moi qui décris une évasion vers un endroit sûr qui se déroule dans un futur où le monde est devenu inhabitable », a commenté Lorde lors d’une conversation avec Apple Music. Dans une précédente conversation avec The Guardian, la chanteuse a assuré qu’elle ne cherchait pas à faire de l’activisme pour le changement climatique avec cet album, s’assumant comme une pop star et non comme une militante. « J’ai attisé le feu d’une grosse machine en crachant des émissions. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas.

Malgré cela, Lorde a présenté une édition « écologique » de « Solar Power » dans laquelle, y compris du matériel visuel exclusif, des lettres écrites de sa propre main et une carte de téléchargement pour son matériel, il a inclus deux morceaux totalement inédits comme une partie de son extra teneur.

Lorde a également expliqué précédemment qu’elle envisage toujours de prendre des mesures qui rendent son travail moins nocif pour l’environnement, bien qu’elle reconnaisse qu’elle n’a pas de réponses claires pour lutter contre le changement climatique. « La vérité est que mon travail est très mauvais pour l’environnement », a-t-il commenté à ce sujet.

Cette semaine, la chanteuse s’apprête à sortir une version de luxe de « Solar Power », qui comportera deux chansons supplémentaires : « Helen of Troy » et « Hold No Grudge », qui, malgré les qualifiant de « mouton noir » de l’album , parce qu’ils ne correspondaient pas au ton du matériel, mais c’étaient quand même de très bonnes chansons.