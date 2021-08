Lorde parle de son image corporelle et de l’examen minutieux des médias

Lorde a repris ses discussions avec les médias grâce à la promotion de son nouvel album « Solar Power », qui sera mis en vente le 20 août prochain. Pendant ce temps, l’auteure-compositrice-interprète néo-zélandaise a partagé quelques mots sur la façon dont elle a « supprimé » la question de son image corporelle lors d’une conversation avec les médias.

Dans une récente interview, on a demandé à Lorde si elle avait des problèmes liés à son corps à l’adolescence et comment elle « est restée saine d’esprit dans un monde qui essaie de lui dire comment elle doit s’habiller et quand son corps est indiqué pour se révéler en public ».

« D’une manière ou d’une autre, j’ai retiré cela de la conversation », a répondu Lorde au Irish Times. « J’étais assez concentré là-dessus. Je ne voulais pas que les gens parlent de ce à quoi ressemblait mon corps. J’étais une fille et je n’étais pas vraiment dans mon corps. En tant qu’adolescent, vous portez en quelque sorte votre corps comme une tenue qui ne vous va pas vraiment. »

Lorde note que ce n’était pas un sujet qu’elle a invité à poser lors de ses entretiens, quelque chose qu’elle considère avoir fonctionné. « L’apparence de mon corps n’est pas un grand centre de curiosité en ce moment. Ce que je considère comme faisant partie du rêve que j’ai réalisé à l’adolescence. Eh bien oui, je me sens bien de la façon dont le « bébé moi » a fait ça pour le « futur moi ».

Lors d’une interview séparée, Lorde a récemment noté comme « arriérée » et « sexiste » l’idée de faire partie de « l’écurie » de Jack Antonoff, un producteur de musique qui a fait beaucoup de collaborations avec des artistes féminines telles que Taylor Swift, Lana Del Rey, parmi tant d’autres.

Antonoff a été le producteur de Lorde sur « Solar Power » après avoir collaboré avec elle sur son album de 2017 « Melodrama ». « Je n’ai pas fait d’album de Jack Antonoff, j’ai fait un album de Lorde et il m’a aidé à le faire et j’ai beaucoup travaillé sur la production et les arrangements. Jack serait d’accord. Lui accorder ce crédit est franchement insultant », a déclaré le chanteur.