Lorde ne sortira pas son album Solar Power sur CD pour être « respectueux de l’environnement »

Lorde a annoncé qu’elle ne sortira aucun CD physique de son tout nouvel album Énergie solaire être respectueux de l’environnement.

Hier (22 juin), Lorde a révélé qu’elle sortira son troisième album studio, Énergie solaire, le 20 août dans le monde entier. Il contiendra le single principal du même nom, ainsi que 11 chansons inédites et deux titres bonus. Lorde a également confirmé qu’elle entreprendrait une tournée mondiale intime en 2022 et que les billets seront disponibles en prévente plus tard cette semaine.

Cependant, le Énergie solaire la sortie sera différente des albums précédents de Lorde. Vous ne pourrez pas l’acheter sur CD.

Dans une newsletter aux fans, Lorde a expliqué : « Pas de CD cette fois. Je ne voulais pas faire quelque chose qui finirait dans une décharge dans 2 ans, mais plus que ça, je voulais faire quelque chose qui symbolise mon engagement à poser des questions de nos systèmes, et faire des choses avec intention et sensibilité. »

Elle a ajouté: « Je l’appelle une boîte à musique. Elle aura la même taille et la même forme qu’un CD, et vous pouvez l’acheter là où vivent les CD, mais c’est quelque chose de totalement différent. Si vous êtes déchiré, quelle prise -à-mains, à feuilleter les pages à acheter pour profiter au mieux de cet album, honnêtement, j’opterais pour la boîte à musique. Vous en saurez plus très bientôt. »

Si vous visitez le site Web de Lorde, le produit est décrit comme : « Boîte écologique dure 100 % biodégradable. Téléchargement de l’album haute résolution avec morceaux bonus + accès à du contenu exclusif. Affiche dépliante. Livret de 32 pages. Jeu de 4 cartes limité. »

Lorde inclut également une citation à côté du produit qui se lit comme suit : « J’ai décidé dès le début du processus de création de cet album que je voulais également créer une alternative écologique et avant-gardiste au CD. Je voulais que ce produit de boîte à musique soit similaire en taille, forme et prix à un CD, pour vivre à ses côtés dans un environnement de vente au détail, mais être quelque chose qui se démarque – une boîte sans plastique qui contient des tonnes de contenu visuel supplémentaire, des notes manuscrites, des photos exclusives et une carte de téléchargement. «

Elle poursuit: « Cette carte vous offre un téléchargement de musique de haute qualité, 2 pistes bonus exclusives et l’accès à des surprises spéciales en cours de route. C’est un peu comme acheter une adhésion à un petit club, un club engagé dans l’évolution de la nature d’un album moderne. »

Si une boîte à musique ne sonne pas comme votre truc, Lorde sort aussi Énergie solaire sur vinyle le jour de sa sortie et il sera également disponible en streaming et en téléchargement sur toutes les plateformes. Consultez la liste des pistes ci-dessous.

Qu’est-ce que Lorde Énergie solaire liste des pistes ?

Le chemin Énergie solaire Californie Stoned dans le salon de manucure Fruit tombé Secrets d’une fille (qui a tout vu) L’homme à la hache Dominos Grande étoile Chef d’un nouveau régime Bague d’humeur Sentiment océanique Hélène de Troie Ne gardez aucune rancune

Qu’est-ce que tu penses? Allez-vous acheter un Énergie solaire boîte à musique?

