Lorde anticipe une nouvelle sortie avec une bande-annonce énigmatique

La sortie de « Solar Power », le troisième album studio de Lorde, est déjà imminente, la chanteuse a donc commencé à présenter d’étranges indications concernant le lancement possible de son nouveau single, la première étant une curieuse séquence que la chanteuse a révélée hier (20 juin ) via son site officiel.

Lorde (de son vrai nom Ella Yelich-O’Connor) a partagé une vidéo dans laquelle elle est à l’extérieur, entourée de plantes alors qu’elle est assise les jambes croisées, alors que deux personnes commencent à déplacer des objets d’une pile de boîtes à distance, tandis que le la chanteuse est assise avec son visage devant, tandis que vous pouvez voir un feu de joie et beaucoup de fruits dans l’environnement.

Lorde a présenté cette vidéo sous le nom de « Solstice », une référence claire au solstice d’été, qui a lieu aujourd’hui (21 juin). La vidéo n’a pas de pistes audio à l’exception du bruit lointain des vagues et des cigales dans l’environnement.

Il s’agit de la mise à jour la plus récente de Lorde depuis que le site Web de la chanteuse présentait une vue aérienne d’un motif circulaire dessiné dans un champ, qui formait l’acronyme « SP », en référence à « Solar Power », son nouveau matériel d’enregistrement.

Lorde a récemment révélé que « Solar Power » mettait en vedette Clairo et Phoebe Bridgers comme choeurs sur les choeurs. De plus, la chanteuse assure qu’elle est consciente des similitudes avec « Loaded » de Primal Scream, et que c’est un sujet dont elle a discuté avec les membres du groupe, qui ont exprimé leur appréciation pour sa nouvelle chanson. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie pour son nouvel album, la Néo-Zélandaise précise qu’il arrivera « très bientôt ».