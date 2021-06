Lorde anticipe son retour en musique avec « Solar Power »

Après des mois de spéculations et de signaux ambigus, Lorde a enfin anticipé son retour tant attendu à la musique. La chanteuse et compositrice néo-zélandaise a présenté hier (8 juin) via ses réseaux sociaux ce qui semble être la reprise de « Solar Power », qui a été désignée comme son nouveau single.

Ce nouveau matériel serait la première sortie officielle de Lorde depuis que l’artiste a présenté « Melodrama », son deuxième album studio, en 2017, gardant ses fans sur leurs gardes depuis. Le site officiel du chanteur précise que « la patience est une vertu », anticipant l’arrivée de ce nouveau matériel en 2021.

Suite à la confirmation de la présence de Lorde au sein de la programmation principale du festival Primavera Sound en 2022, les fans de l’auteur-compositeur-interprète ont spéculé sur son nouvel album, principalement parce qu’il s’agit de sa première performance live en près de cinq ans, le chargé de clôturer le festival le 10 juin.

Très peu de détails ont émergé sur ce nouvel album, comme le fait que le titre s’inspire du voyage de Lorde en Antarctique en 2019. Aussi, on sait que le producteur de musique et leader de Bleachers, Jack Antonoff, fera partie de la production. .sur cette nouveauté.

Les dernières nouvelles concernant le nouvel album de Lorde sont apparues en mai dernier, lorsque la chanteuse a anticipé à ses fans que ce nouveau matériel serait « putain de bon ». Sa date de sortie possible n’a pas encore été confirmée. Ce même mois, la chanteuse réaliserait un nouveau record grâce à « Royals », son premier single qui dépasse désormais le milliard de vues sur les services de streaming.