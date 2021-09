Lorde annule sa participation aux MTV Video Music Awards

Plus qu’une semaine avant l’édition 2021 des « Video Music Awards », l’un des événements les plus importants de l’année pour la chaîne MTV qui accueille la participation des artistes les plus acclamés du moment. Les organisateurs de l’événement ont annoncé que la chanteuse néo-zélandaise Lorde avait choisi d’annuler sa prestation.

L’artiste est revenue dans les médias avec la sortie de son troisième album studio très attendu, « Solar Power ». Cependant, les organisateurs des MTV VMA’s ont souligné via Twitter qu’« en raison d’un changement dans les éléments de production, Lorde ne se produira pas. Nous adorons Lorde et avons hâte de l’avoir sur la scène VMA à l’avenir. »

En raison d’un changement dans les éléments de production, Lorde ne peut plus se produire au spectacle de cette année. Nous adorons Lorde et avons hâte qu’elle se produise sur la scène VMA à l’avenir ! – Prix de la musique vidéo (@vmas)

L’édition 2021 des MTV VMA doit avoir lieu le dimanche 12 septembre au Barclays Center de New York, étant la première fois que les prix ont lieu dans ce centre événementiel, avec la présence de Doja Cat comme son présentateur principal.

MTV a confirmé la participation d’artistes tels que Swedish House Mafia, Lil Nas X, Twenty One Pilots, Justin Bieber, Machine Gun Kelly, Camila Cabello, Olivia Rodrigo et bien d’autres. Les nominés ont été annoncés début août, Megan Thee Stallion dominant la compétition avec sept catégories, suivie de Justin Bieber avec six. Billie Eilish, BTS, Olivia Rodrigo et Drake font également partie des favoris.

La nouvelle édition des MTV VMA comprendra également la présence de Foo Fighters, qui seront les nouveaux récipiendaires du prix « Global Icon » de cette année. Le prix célèbre des artistes ou des groupes dont la carrière continue d’avoir un impact et une influence à travers leurs succès dans le monde de la musique et au-delà. »

Lorde a récemment partagé des détails sur la façon dont elle s’est imposée de ne pas lire les critiques de son matériel pendant une période de temps définie. Après la sortie de « Solar Power » le 20 août, la chanteuse a assuré avoir attendu une semaine avant de lire des critiques sur son matériel afin de prendre soin de son bien-être mental.