Lorde accusé d’avoir arnaqué Lana Del Rey avec Stoned au salon de manucure

Les fans ont remarqué des similitudes entre « Stoned at the Nail Salon » de Lorde et « Wild at Heart » de Lana Del Rey.

Lorde vient de sortir une nouvelle chanson intitulée » Stoned at the Nail Salon » et les fans de Lana Del Rey pensent que cela leur semble très familier.

Le mois dernier (10 juin), Lorde est revenue à la musique avec son premier single en quatre ans, « Solar Power ». La jeune femme de 24 ans a confirmé plus tard qu’elle sortirait un album du même nom le 20 août avec 12 chansons et deux titres bonus. Sans oublier, elle a également révélé qu’elle partirait en tournée internationale en 2022 et que de nombreuses dates sont déjà épuisées.

« Solar Power » a immédiatement reçu les éloges des fans et des critiques. Cependant, les gens ont dit que « Solar Power » copie George Michael et maintenant Lorde est accusé d’avoir arnaqué Lana Del Rey avec son dernier single « Stoned at the Nail Salon ».

Écoutez « Stoned at the Nail Salon » et « Wild at Heart » ci-dessous.

Hier (21 juillet), Lorde a sorti le deuxième avant-goût de Énergie solaire, ‘Lapidé au salon de manucure’. Le single est une belle ballade sur l’équilibre entre travail et loisirs, et le sentiment de toujours manquer l’un quand on fait l’autre. Les fans n’ont pas tardé à en faire l’éloge, cependant, certaines personnes ont appelé Lorde pour « avoir copié » « Wild at Heart » de Lana Del Rey avec la chanson.

Si vous écoutez attentivement les deux chansons, il y a des similitudes entre les mélodies et la production des refrains. Une vidéo dans laquelle un fan compare les deux chansons côte à côte a été vue plus de 180 000 fois. Cependant, Lorde n’est probablement pas à blâmer. Les deux chansons ont été produites et co-écrites par l’auteur-compositeur-interprète Jack Antonoff.

L’utilisateur de Twitter @p3ndulum, qui a tweeté la vidéo initiale, a écrit : « même clé et tout… il n’a vraiment même pas essayé, je le déteste tellement ». Lorde a également déclaré dans un bulletin d’information qu’elle avait écrit la chanson pour la première fois avec Jack il y a plus de deux ans, il est donc possible qu’elle l’ait écrite avant que Lana et Jack n’écrivent « Wild at Heart ».

Lana Del Rey a immédiatement commencé à faire des tendances sur Twitter après la sortie de la chanson.

Lorde a littéralement écrit une chanson de Lana. Quelques ajustements lyriques et défoncés au salon de manucure ne seraient pas déplacés sur les chemtrails. – Ro (@rowmay_) 21 juillet 2021

Dans l’état actuel des choses, Lorde, Lana et Jack n’ont pas encore répondu aux comparaisons. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’est-ce que tu penses? Les chansons se ressemblent-elles ?

