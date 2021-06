Lorde accusé d’avoir arnaqué George Michael avec Solar Power

Les fans ont remarqué des similitudes entre Lorde’s Solar Power et George Michael’s Freedom.

Lorde est de retour mais les gens l’accusent d’avoir copié « Freedom! ’90’ avec son tout nouveau single ‘Solar Power’.

Plus tôt cette semaine (7 juin), Lorde a annoncé son retour à la musique après une pause de quatre ans. La jeune femme de 24 ans a mis à jour son site Web avec une image de son art « Énergie solaire » et la légende : « ARRIVÉE EN 2021 … LA PATIENCE EST UNE VERTU ». Elle a ensuite surpris les fans en publiant sa chanson « Solar Power » et Milieu-vidéo esque, et taquinant que son prochain album sortira bientôt.

Le single a été immédiatement acclamé par la critique, mais certains auditeurs pensent que « Solar Power » arrache George Michael.

Écoutez « Solar Power » et « Freedom ! » au dessous de.

Peu de temps après la sortie de « Solar Power », les fans ont remarqué des similitudes entre sa mélodie et le single à succès de George « Freedom! ». Les gens ont également souligné que la production est similaire à « Faith ». George a écrit et produit les deux chansons entièrement par lui-même. Malgré cela, George n’est pas crédité sur ‘Solar Power’. Lorde et son collaborateur Jack Antonoff sont répertoriés comme les seuls écrivains.

Une personne a tweeté : « Lorde a vraiment dit ‘george michael do be hittin doe’, puis a simplement changé les paroles de sa chanson et l’a publiée. » Un autre a ajouté: « J’espère que la famille de George Micheal recevra une part de l’argent de la nouvelle chanson de Lorde. Cette merde est une arnaque directe de » Freedom « . »

J’espère que la famille de George Micheals recevra une part de l’argent de la nouvelle chanson de Lorde. Cette merde est une arnaque directe de « Freedom ». – Dizze Dahmer (@DizzeDahmer) 11 juin 2021

Lorde a vraiment dit « george michael do be hittin doe » puis a juste changé les paroles de sa chanson et l’a publiée – oklou stan (@goth_hag420) 11 juin 2021

yo lorde est de retour mais je ne peux pas m’empêcher de remarquer que cette nouvelle chanson sonne comme la liberté 90′ de george michael 😳 – bonjour l’homme du déjeuner (?) (@hellolqmn) 11 juin 2021

Lorde a l’air incroyable mais ce concert de Solar Power n’est que la version féminine de Freedom ! par George Michael. je l’aime toujours, mais j’espérais quelque chose de plus original. 🙁 pic.twitter.com/ei3CE91gvl – Dr Girlfriend 💄 (@JazzCochina) 10 juin 2021

la nouvelle chanson de lorde est jack antonoff couvrant la liberté de george michael et je ne serai pas convaincu du contraire – kailey townsend (@townzun) 11 juin 2021

mourir sur le fait que « Solar Power » de Lorde n’est qu’un « Freedom ! ’90 » – Jessica Howard (@awildjessichu) 10 juin 2021

Dans l’état actuel des choses, Lorde et Jack Antonoff n’ont pas encore répondu aux comparaisons. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’est-ce que tu penses? Les deux chansons se ressemblent-elles ?

