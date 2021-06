L’orbiteur Tianwen-1 de la CNSA renvoie des images haute résolution du site d’atterrissage martien

10 juin 2021 17:13:41 IST

L’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA) a publié une photographie de la surface martienne cliquée par l’orbiteur de la sonde Tianwen-1. Selon un rapport en CGTN, la photo montre le rover Zhurong et sa plate-forme d’atterrissage sur la surface martienne. Cette photographie a été cliquée le 2 juin à 4h30 IST (18h CST) par une caméra haute résolution qui a été installée sur l’orbiteur Tianwen-1. CNSA a déclaré que sur les deux points lumineux visibles sur la photo, le plus petit est le rover Zhurong tandis que le plus grand est la plate-forme d’atterrissage de Tianwen-1.

Le communiqué ajoute qu’une zone sombre entourant le point le plus large peut être due au « panache du moteur lors de l’atterrissage », a rapporté China.org.cn.

Le couvercle arrière de la capsule d’entrée et le parachute largué lors de l’atterrissage ont causé des points lumineux au centre.

La CNSA a également déclaré que lorsque le carburant restant a été vidé après l’atterrissage, cela aurait pu provoquer des rayures brillantes près de la plate-forme dans le sens nord-sud.

Le rover Zhurong porte le nom du dieu du feu dans la mythologie chinoise et coïncide avec le nom chinois de Mars — Huoxing ou la planète du feu. Tianwen, d’autre part, signifie Questions au ciel et tire son nom d’un ancien poème du poète chinois Qu Yuan.

Le matin du 15 mai, l’atterrisseur et le rover de Tianwen-1 ont atterri sur Utopia Planitia qui se trouve dans la partie sud d’une région glacée à la surface de Mars. La mission Tianwen-1 a été lancée depuis la Terre le 23 juillet 2020. Elle se compose d’un rover, d’un atterrisseur et d’un orbiteur. C’est la première fois qu’un autre pays, à l’exception des États-Unis d’Amérique, parvient à atterrir en toute sécurité sur Mars.

Le rover Zhurong a accompli 23 jours martiens le dimanche 6 juin, a rapporté CGTN. Un jour sur Mars équivaut à un jour et 37 minutes sur Terre. Il a une durée de vie d’au moins 90 jours martiens, soit environ trois mois sur Terre.

L’orbiteur de Tianwen-1 est actuellement en orbite basse de Mars. Afin de données de relais entre le rover Zhurong et la station sur Terre, il faut compter 8,2 heures. Il a une durée de vie d’une année martienne, soit environ 687 jours sur Terre.

.

