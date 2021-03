L’orbiteur de gaz traces de l’ESA et le HiRISE de la NASA aperçoivent de manière époustouflante le rover Perseverance sur Mars

02 mars 2021 13:09:05 IST

Après avoir effectué son atterrissage réussi largement célébré le 18 février, le rover Perseverance a maintenant terminé 12 jours sur Mars, s’est garé et a exploré son site d’atterrissage dans le cratère de Jezero. Dans les jours qui ont suivi son atterrissage, les visuels de et 0f le rover ont été partagés par la NASA. Le plus récent est une vue large du rover et des composants qu’il a jetés lors de sa descente jonchés à la surface des planètes rouges, capturés par l’orbiteur de gaz traces de l’ESA.

Dans les images capturées par le Mars TGO, la scène de descente et le bouclier thermique sont visibles sous forme de taches sombres espacées autour de deux petits cratères, tandis que le parachute et la coque arrière sont visiblement lumineux et physiquement proches l’un de l’autre. Le rover Perseverance, vu dans le centre inférieur des images, est un point relativement faible visible à côté d’une crête se connectant à l’un des plus petits cratères.

Le TGO, depuis son arrivée sur Mars en 2016, a rassemblé des données vitales sur les gaz et les compositions atmosphériques de la planète. TGO a recherché spécifiquement des traces de méthane ou d’autres gaz qui pourraient provenir d’une activité géologique ou biologique sous ou à la surface de Mars.

Une autre caméra, l’expérience d’imagerie à haute résolution (HiRISE) sur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, a repéré Perseverance sur son site d’atterrissage, six jours après l’atterrissage, en cours de vérification du système. Du point de vue de l’orbiteur à plus de 250 kilomètres en orbite, le sol sous les roues de Percy semble être un matériau lâche et sombre, avec un matériau plus brillant en dessous. Les zones lumineuses sont visibles de chaque côté du rover, probablement « nettoyées par les fusées de l’étage de descente » pendant la descente, selon une déclaration sur le site HiRISE.

HiRISE a repéré le rover Perseverance tous les quelques jours en faisant rouler le Mars Reconnaissance Orbiter sur le côté lorsqu’il passe au-dessus de sa tête. La photo a été prise à environ 290 kilomètres, ajoute le communiqué.

Les images HiRISE de Perseverance ont été partagées sur le compte Twitter officiel de l’équipe d’instruments de la NASA.

Perseverance campera dans et autour de son site d’atterrissage dans le cratère de Jezero pendant les deux prochaines années, à la recherche d’indices sur la vie microbienne passée. Outre les nombreuses caractéristiques du cratère qui le comparent à d’autres endroits de la surface sous-explorée de Mars, il existe ce que les scientifiques pensent être des deltas de rivières préservés et des dépôts sédimentaires riches en argile. Le cratère de Jezero est connu pour avoir abrité une masse d’eau stagnante il y a des milliards d’années, et a donc été choisi comme site d’atterrissage de Percy pour la mission de la NASA visant à étudier la vie passée sur Mars.

Perseverance collectera également des échantillons de roches et de sols martiens dans une cache pour être renvoyés sur Terre dans le cadre d’une mission indépendante de retour d’échantillons ESA-NASA qui n’a pas encore été annoncée. Une fois sur place, un orbiteur les ramassera et les ramènera à la maison pour analyse.

