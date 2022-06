L’OPPO A77 5G est officiel : écran 90 Hz, appareil photo principal 64 MP et batterie 5 000 mAh

Partager

L’OPPO A77 5G dispose d’un écran de 6,51 pouces avec une résolution HD+, d’un processeur Dimensity 810 et d’une résistance à l’eau IPX4.

OPPO continue de profiler son catalogue de terminaux milieu de gamme pour ce 2022 et, ainsi, après avoir présenté l’OPPO A76 il y a quelques mois à peine, il vient de lancer son nouveau smartphone bon marché avec 5G en Thaïlande, le OPPO A77 5G.

Ce nouvel appareil OPPO abordable se distingue par avoir un écran 90 hertz, avec un appareil photo principal de 64 mégapixels et une grosse batterie de 5 000 mAh.

OPPO A77 5G : toutes les infos

OPPO A77 5G Caractéristique Dimensions 163,8 x 75,1 x 7,99 mm

190 grammes Filtrer Écran ACL de 6,51 pouces

1612 x 720 pixels (HD+)

Taux de rafraîchissement : 90 hertz

Taux d’échantillonnage tactile : 90 Hz

Densité de pixels : 269 ppp

Luminosité maximale : 600 nits Processeur MediaTek Dimension 810 RAM 6 Go LPDDR4X Système opératif ColorOS 12.1 basé sur Android 12 Stockage 128 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

64 MP f/1.7 principal

Profondeur 2MP f/2.4

frontale

8MP f/2.0 Tambours 5 000 mAh

Charge rapide SUPERVOOC 33W Les autres Dual SIM

5G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.3

NFC

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Certification IPX4

haut-parleurs stéréo

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm Prix 272 euros pour changer

L’OPPO A77 5G a un écran LCD plus petit que son prédécesseur, 6,51 pouces contre 6,56 pouces pour l’OPPO A76mais conserve la résolution HD + de 1612 x 720 pixels (ce qui semble un peu rare si l’on regarde les terminaux de la concurrence), le taux de rafraîchissement variable jusqu’à 90 hertzla densité de pixels de 269 ppp et la luminosité maximale de 600 nits.

L’un des principaux changements de ce nouveau terminal par rapport au modèle précédent se trouve dans le processeur, puisque l’OPPO A77 5G parie sur le MediaTek Dimension 810un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui s’accompagne de 6 Go de RAM de type LPDDR4X et 128 Go de stockage interne de type UFS 2.2.

Mais sans aucun doute, la section dans laquelle nous remarquons une plus grande évolution par rapport à la génération précédente est celle de la photographie, puisque l’OPPO A77 5G est équipé d’un double module de caméra arrière où le protagoniste principal est un capteur de 64 mégapixels avec une ouverture focale f/1.7tandis que son prédécesseur avait un capteur principal de 13 mégapixels avec une ouverture focale f/2,2.

Le capteur secondaire de la caméra arrière et la caméra avant sont les mêmes que ceux de l’OPPO A76 : un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 et un capteur avant 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.0.

L’un des points forts de tous les terminaux de la famille OPPO A est leur autonomie et l’OPPO A77 5G ne fait pas exception, car il est équipé d’un grande batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W.

L’OPPO A77 5G ne manque pas non plus de connectivité, car il a 5G, Double SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFCGPS, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, Certification IPX4 pour la résistance à l’eau et à la poussièrehaut-parleurs stéréo, USB Type C et Prise casque 3,5 millimètres.

Tous ces mobiles haut de gamme sont une valeur sûre

Enfin, au niveau logiciel, l’OPPO A77 5G arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la firme chinoise, Système d’exploitation couleur 12.1.

OPPO A77 5G : disponibilité et prix

L’OPPO A77 5G peut déjà être acheté en Thaïlande, mais nous ne savons toujours pas quand il arrivera dans d’autres régions du monde. Ce nouveau terminal OPPO pas cher avec 5G est disponible en deux couleurs : noir minuit et bleu océan et sa seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne a un prix de marché de 9 999 bahts thaïlandais, environ 272 eros à changer.

