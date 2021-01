L’opinion opposée ne disparaîtra pas simplement parce que les grandes technologies l’interdisent

Les sites Web populaires et les médias sociaux grand public peuvent sévir contre Donald Trump et ses partisans, mais il est insensé de penser que c’est la dernière que nous verrons d’eux.

Après que des foules pro-Trump et des extrémistes de droite aient pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, Big Tech s’est engagé dans une manifestation d’un type différent, alors que les principaux sites de médias sociaux se précipitaient pour déplatformer le président.

Twitter et Facebook ont ​​annoncé leur intention de clôturer indéfiniment les comptes de Trump. YouTube a supprimé les vidéos du président louant les émeutiers.

Apple, Google et Amazon ont supprimé les médias sociaux de droite Parler de leurs plates-formes. Et de nombreuses autres entreprises, de Pinterest à Snapchat, ont mis en œuvre leurs propres restrictions sur Trump et certains de ses partisans.

L’opinion opposée ne disparaîtra pas parce que Big Tech l’interdit, cependant.

Mais voici le hic: la coupure de l’approvisionnement n’inversera pas l’inondation, ni ne réparera les dommages qui se sont déjà produits.

Il est trop peu trop tard des plateformes qui ont encouragé et permis l’extrémisme pendant des années.

Au cœur de Big Tech, des entreprises comme Facebook et Twitter sont des algorithmes qui amplifient le contenu en fonction de la réaction émotionnelle plutôt que de la factualité.

La diffusion de la désinformation sur les élections volées et les processus anti-démocratiques suscite beaucoup plus de likes et de retweets que les reportages électoraux non biaisés.

Pendant toute la durée du mandat de Trump, beaucoup de ses partisans ont été piégés dans un cycle de chambre à écho algorithmique consistant à aimer et à partager du contenu qui soutenait leurs croyances, et les exposait rarement à des points de vue autres que les leurs. (Le même sentiment de la chambre d’écho peut également être dit des extrémistes de gauche.)

Les modérateurs des médias sociaux des plates-formes Big Tech ont négligé et ignoré la propagande pro-Trump et les menaces contre les dirigeants de gauche depuis 2016 et pourtant, ces entreprises reçoivent maintenant des éloges pour avoir fermé les extrémistes de droite à la dernière seconde.

Si Trump a enfreint Directives Twitter en incitant à l’émeute du Capitole, pourquoi ces mêmes directives ne sont-elles pas entrées en jeu quand il a encouragé les forces de l’ordre à tirer sur les manifestants du BLM?

La fermeture de Parler n’enverra que les anarchistes de droite se précipiter dans des trous plus discrets.

Parler est devenu une application préférée de certains partisans de Trump pour exprimer des opinions extrêmes et des menaces violentes sans les termes et conditions des plates-formes grand public plus strictes.

Pourtant, l’application était seulement sur le billot après l’insurrection du Capitole, bien qu’elle ait été un refuge sûr pour les conservateurs – certains d’entre eux sont des extrémistes, d’autres non – pendant des mois.

Amazon, qui hébergeait la plate-forme, l’a forcée hors ligne en la supprimant de ses services Web, déclarant:

« Nous ne pouvons pas fournir de services à un client qui est incapable d’identifier et de supprimer efficacement le contenu qui encourage ou incite à la violence contre autrui. »

Maintenant, Parler a riposté avec un procès contre la société de technologie.

Le procès agit presque comme une allégorie de ce qui s’est produit et continuera de se produire si les dissidents de droite sont réduits au silence: ils riposteront toujours.

Et étant donné que Parler n’a gagné en popularité qu’après une première tentative des médias sociaux grand public pour écraser l’extrémisme, il n’est pas surprenant que la démographie de l’application trouve déjà des sites de remplacement.

Certains des théoriciens de la conspiration de QAnon et des incels néo-nazis qui avaient autrefois appelé Parler chez lui affluent maintenant vers des sites comme Telegram pour continuer à réseauter, répandre des discours de haine et inciter à la violence.

Quelques interdictions de médias sociaux et applications supprimées ne vont pas enlever la vraie croyance de millions d’Américains que l’élection a été volée – malgré des preuves factuelles, ce ne fut pas le cas.

Pousser ces gens dans la clandestinité ne fait qu’engendrer un ressentiment beaucoup plus profond pour la gauche et pour la démocratie en général.

Loin des nuances des médias sociaux traditionnels, les gens ont encore moins de chance d’accéder à des informations plus équilibrées. Au lieu de cela, ces personnes n’interagiront probablement qu’avec certains des partisans les plus extrêmes de Trump et des dissidents de droite, malgré de nombreux républicains qui désavouent ce type de rhétorique et de Trumpisme dans leur parti.

Les interdictions des réseaux sociaux sont un petit pansement sur une plaie béante et infectée.

Déplatformer n’équivaut pas nécessairement à une déradicalisation. Au contraire, cela va à l’encontre de toute opportunité d’unifier les masses et pourrait inciter encore plus à la violence.

Le FBI affirme que des manifestations armées sont déjà prévues dans les 50 États dans les jours précédant l’inauguration de Biden, prouvant que les extrémistes trouveront des moyens de se mobiliser avec ou sans le soutien de Big Tech.

Les théories du complot sur les liens de la Silicon Valley avec des groupes d’extrême gauche et la censure injuste de la liberté d’expression conservatrice sont sans aucun doute à un niveau record à la suite de ces interdictions.

Bien que l’épuisement de Trump puisse réduire une partie du danger immédiat qu’il représente, tout espoir d’éduquer ses partisans sur la démocratie et l’égalité prendra beaucoup plus de temps.

Et pour ceux qui ne soutiennent pas Trump, ne plus être exposés à son extrémisme sur Twitter, Facebook et Instagram ne fera pas grand-chose pour réduire les craintes de ce que ses partisans extrémistes pourraient faire.

Exister dans une chambre d’écho des opinions libérales et du sentiment pro-démocratie peut être agréable lorsque l’on fait défiler nos téléphones, mais cela ne fait rien pour les divisions plus larges de la société américaine.

Si nous avons appris quelque chose des quatre dernières années, c’est que les attitudes préjudiciables conservatrices et la haine que beaucoup d’entre nous auraient préféré croire que le passé existe toujours dans toutes les facettes de la société.

Briller la lumière loin de cette réalité en l’interdisant des médias sociaux ne fera que nous ramener à l’ignorance et donnera à ces extrémistes un espace pour se réorganiser et causer encore plus de ravages.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.