L’opération Warp Speed ​​veut que les États soient prêts à distribuer un vaccin COVID-19 aux Américains d’ici novembre: CDC

Le directeur du CDC a déclaré que les dérogations au processus de licence et d’approbation ne compromettraient pas la sécurité ou l’intégrité des produits vaccinaux.

Illustration de flacons de vaccin COVID-19. Image: Igor Golovniov / SOPA Images

Dans une série de documents envoyés aux responsables de la santé publique la semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont demandé à tous les États de se préparer à distribuer un vaccin potentiel avant le 1er novembre.

La nouvelle a suivi une orientation émise par le CDC aux États, signalé pour la première fois par Le New York Times, se préparer à la distribution d’un vaccin aux agents de santé et à d’autres groupes à haut risque dans quelques semaines à peine.

Le directeur du CDC, Robert Redfield, a également demandé la permission aux gouverneurs de Permis et licences connexes accélérés afin que tous les sites de vaccins approuvés puissent être opérationnels d’ici le 1er novembre, conformément à un CNBC rapport.

Il a noté que ces dérogations « ne compromettraient pas la sécurité ou l’intégrité des produits distribués ».

La nouvelle a été suivie de spéculations sur la question de savoir si cette décision répondait à la pression de l’administration Trump pour qu’un vaccin approuvé soit distribué avant le jour des élections aux États-Unis le 3 novembre, Radio Nationale Publique signalé.

Les détails sur le calendrier de distribution des vaccins de l’organisation sont également venus de Moncef Slaoui, l’un des deux hommes que le président Trump a chargés de diriger l’opération Warp Speed ​​- un effort pour apporter un vaccin sûr et efficace à la population américaine d’ici janvier 2020.

Il y a actuellement huit candidats vaccins aux stades avancés (phase 3) des essais sur l’homme, selon une mise à jour du 3 septembre de l’Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis, via l’initiative Operation Warp Speed, disposent de milliards de dollars sur des centaines de millions de doses de six principaux vaccins candidats – y compris ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca.

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a précédemment déclaré que les États-Unis pourraient obtenir les résultats de l’un des essais de stade avancé d’ici novembre ou plus tôt.

« Compte tenu du rythme des inscriptions et du niveau des infections qui se produisent aux États-Unis, il est probable que nous obtiendrons une réponse d’ici la fin de l’année », a déclaré Fauci. MSNBC. « Je dirais qu’une valeur sûre est au moins de savoir que vous avez un vaccin sûr et efficace d’ici novembre, décembre », at-il Raconté les temps au Royaume-Uni.

Trois vaccins ont déjà été alignés pour être testés dans le cadre de l’opération Warp Speed, pour délivrer au moins 300 millions de doses d’un vaccin potentiel disponible pour utilisation d’ici janvier 2021.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂