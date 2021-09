L’opération Fortune de Guy Ritchie fait équipe avec Jason Statham et Aubrey Plaza pour de l’action chaude cet hiver

Anciennement connu sous le nom Cinq yeux, la prochaine sortie d’action de Guy Ritchie et Jason Statham est maintenant officiellement intitulée Opération Fortune, et explosera dans les salles le 21 janvier 2022. Confirmé par le nouveau compte Twitter du film, le titre ludique Opération Fortune, ainsi que les rôles principaux Jason Statham et Aubrey Plaza, nous dit tout ce que nous devons savoir sur ce qui sera certainement un film d’espionnage amusant et sans vergogne.

Du réalisateur Guy Ritchie, Operation Fortune: Ruse de guerre met en vedette Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone et Hugh Grant. En salles le 21 janvier. #OpérationFortunepic.twitter.com/fN8fvKA9DE — Opération Fortune : Ruse de guerre (@fortunemovie) 28 septembre 2021

Opération Fortune trouve Jason Statham comme le superbement nommé Orson Fortune, un nom si manifestement brillant qu’il a maintenant été incorporé dans le titre officiel du film. Statham sera sans aucun doute dans le territoire typique d’un héros d’action bourru en tant qu’agent des armes à feu et de l’acier du MI6 qui est recruté par une alliance mondiale du renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber le monde ordre. Jumelé à contrecœur avec un expert en haute technologie de la CIA, Fortune se lance dans une mission à travers le monde où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer le milliardaire courtier en armes.

Statham sera rejoint dans sa dernière aventure par Parcs et loisirs Star Place Aubrey, qui incarnera l’expert en haute technologie de la CIA qui est jumelé à l’agent MI6 de Statham, le duo se heurtant sans aucun doute à un effet comique. Plaza a depuis discuté de travailler sur le film aux côtés de la superstar de l’action, l’actrice menaçant joyeusement de « détruire » The Stath sur grand écran. « J’ai hâte de tourner ce film », a-t-elle déclaré. « J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer ça. »

Réalisé par Guy Ritchie, le casting de soutien d’Opération Fortune sera composé de Vu et La princesse à marier la star Cary Elwes et le rappeur et les messieurs la star Bugzy Malone, ainsi que Hugh Grant et Josh Hartnett, qui ont tous deux travaillé sous la direction de Ritchie dans le passé.

Ritchie et Statham ont collaboré pour la dernière fois sur le thriller d’action Wrath of Man, qui est sorti plus tôt cette année avec des critiques mitigées. Statham joue dans le film en tant que H, un nouveau chauffeur de camion de trésorerie à Los Angeles dont le déjouement d’un vol conduit à remettre en question ses compétences en matière d’armes à feu et son passé mystérieux, et implique toute la violence et les regards d’acier attendus de The Stath.

« Guy et Jason ont à plusieurs reprises impressionné le public avec leurs collaborations, et nous sommes impatients de présenter cette production dans la ville de Doha, au Qatar, un marché en pleine croissance dans l’espace du divertissement et des médias », a déclaré Nasser Al-Khelaifi, président de Miramax. -propriétaire beIN Media Group. « Ce film marque notre troisième collaboration avec Guy Ritchie, s’ajoutant à notre liste croissante de près de 20 projets ayant été publiés ou actuellement en production depuis l’acquisition de Miramax par beIN – un témoignage de notre succès continu à atteindre les objectifs cibles que nous nous sommes fixés pour l’évolution du studio tout en restant déterminé à prioriser les investissements dans des films innovants et culturellement pertinents. »

Encore une fois, Opération Fortune sortira en salles le 21 janvier 2022. Cette nouvelle provient de Collider.

Sujets : Cinq yeux