L’Opel Manta revient en tant que «restomod» et 100% électrique

«Ce qui, il y a un demi-siècle, était sculptural et simple, convient toujours parfaitement dans la philosophie de conception actuelle d’Opel. L’Opel Manta GSe ElektroMOD se présente ainsi avec une audace et une confiance totales, entamant un nouveau cycle du futur: électrique, sans émission et avec toutes les émotions », explique la marque allemande du groupe Stellantis.

Comme vous pouvez le voir dans l’image publiée par Opel et dans la vidéo qui sert de taquin, Le L’Opel Manta GSe ElektroMOD présentera le dernier concept visuel de la marque allemande, appelé Opel Vizor (créé à Mokka), avec le nouveau logo Opel et une signature LED lumineuse.

Opel n’a révélé aucun détail sur le moteur électrique qui «animera» ce projet, mais a déjà confirmé qu’il disposera d’un tableau de bord entièrement numérique et qu’il sera aussi sportif qu’une Opel GSE d’origine.

Électrification en vrac

Pour l’avenir, l’électrification arrivera en masse chez Opel, qui vise à électrifier tous les modèles de sa gamme d’ici 2024, poursuivant une tendance qui est déjà en marche et qui a dans les Corsa-e, Zafira- et, Vivaro-e et Combo- e ses principaux protagonistes.