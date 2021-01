L’Opel Combo-e arrive en automne avec une autonomie allant jusqu’à 275 km

La deuxième publicité électrique d’Opel est la Combo-e, qui arrive à l’automne avec une autonomie allant jusqu’à 275 km. Ce modèle sera disponible en deux longueurs de carrosserie, qui offrent des volumes de charge utile identiques à ceux des versions à combustion, grâce à l’emplacement de la batterie sous le plancher, entre les essieux.

Opel renforcera son offre sur le segment commercial compact avec le Combo-e, un véhicule zéro émission, aux caractéristiques essentiellement urbaines.

La nouvelle proposition électrique de la marque allemande sera commercialisée en deux longueurs de carrosserie, avec 4,40 mètres et 4,75 mètres, ce qui rendra disponible des volumes de fret utiles de 3,3 m3 à 4,4 m3. La version plus longue peut même accueillir deux europalettes d’affilée et une charge utile allant jusqu’à 800 kg.

La ligne motrice de l’Opel Combo-e comprend un moteur électrique qui développe une puissance maximale de 100 kW (136 ch) et un couple de 260 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km / h en 11,2 secondes et une vitesse de pointe 130 km / h (limité électroniquement). Le système de freinage régénératif, avec deux configurations sélectionnables par l’utilisateur, permet d’optimiser son efficacité.

Opel Combo-e Cargo

La batterie est intégrée dans le plancher du véhicule, entre les essieux avant et arrière, afin de ne pas compromettre la surface de chargement utile ou l’habitacle. Son emplacement contribue également à réduire le centre de gravité du véhicule, offrant une conduite plus stable dans les virages ou dans le vent.

Diverses solutions de charge de batterie

L’Opel Combo-e est préparé pour une variété d’infrastructures et d’options de recharge, allant de la « boîte murale » aux chargeurs rapides, ou même, si nécessaire, via un câble pour la connexion à une prise domestique.

Opel Combo-e Cargo

En utilisant une borne de recharge publique de 100 kW DC, il est possible de récupérer jusqu’à 80% de la capacité de la batterie en 30 minutes environ. Le Combo-e peut être équipé d’un puissant chargeur de bord triphasé de 11 kW ou d’un chargeur de bord monophasé de 7,4 kW.

Diverses options d’équipement

Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un niveau du sol plus élevé et d’une meilleure traction sur la boue, le sable ou la neige, Opel propose le « pack » Worksite avec un système de contrôle de traction électronique IntelliGrip.

La liste des systèmes d’aide à la conduite du Combo-e comprend également le système de contrôle de descente, l’assistant d’entretien de voie et le contrôle de stabilité de la remorque.

Opel Combo-e Cargo

Les systèmes d’infodivertissement Multimedia Radio et Multimedia Navi Pro de Combo-e intègrent un grand écran tactile de 8 pouces. Les deux systèmes intègrent le téléphone mobile via Apple CarPlay et Android Auto.

Le nouveau Combo-e sera disponible chez les concessionnaires Opel au cours du dernier trimestre de 2021, rejoignant le Vivaro-e déjà en vente. Plus tard cette année, l’offre sera renforcée avec Movano-e.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂