Lootboxes et jeunes: conséquences pour les mineurs de ce système

Cette situation peut-elle être corrigée?

Que le boîtes à butin sont un problème dans la société d’aujourd’hui ne nous rattrape pas. Nous nous disputons depuis des années sur ses problèmes concernant ses algorithmes, sa composante psychologique, les publicités et comment en faire. En fin de compte, après de nombreuses années avec nous, les autorités ont commencé à se rendre compte de leurs similitudes avec les machines à sous et ont décidé de faire quelque chose: dans des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, cette pratique a été interdite sous des amendes allant jusqu’à 800000 € dans le pays. cas de la Belgique; d’autres pays, comme la Chine, ont choisi de réduire la composante dopamine des boîtes en stipulant légalement que les probabilités doivent être démontrées; Le Royaume-Uni et la France sont toujours en train d’évaluer ce qu’ils doivent en faire et, au niveau national, c’est clair. Dans un entretien avec le ministre de la Consommation Alberto Garzón de Xataka (franchement intéressant), l’objectif de la future législation à la boîtes à butin Il comporte deux volets: interdire aux mineurs et sensibiliser les. Comme dans tout jeu de hasard, les mineurs, les plus vulnérables à tomber dans les réseaux de ce type de jeu, car ils ne sont pas pleinement conscients de l’enjeu, ne devraient pas avoir accès à ces outils. Dans un bar, c’est la responsabilité du propriétaire ou du gérant, tandis que dans le cas des maisons et des jeux d’argent en ligne, c’est la responsabilité des familles et des entreprises. D’une part, des mécanismes devraient être proposés par les entreprises pour permettre aux familles de surveiller et empêcher leurs enfants d’y accéder, et d’autre part, les familles devraient s’impliquer, s’occuper de la classification des jeux et apprendre à les utiliser. l’un de ces outils pour empêcher vos enfants de tomber dans les griffes.

Plusieurs fois, de manière erronée, le boîtes à butin avec les autocollants bénis ou les cartes à collectionner comme celles de Pokémon. La principale différence est que, dans le cas d’une enveloppe conventionnelle, bien que nous n’ayons pas la probabilité de trouver une carte rare ou celle que nous n’avons pas, c’est toujours la même dans chaque enveloppe. Les possibilités n’augmenteront jamais plus ou moins en fonction de la dépense que vous faites, c’est une feuille blanche immuable, en plus qu’il y ait tout un marché, que ce soit pour les échanges ou les achats, où vous savez ce que vous allez acheter et combien cela vous coûtera. le boîtes à butin, au contraire, ils profitent de ce vide où ils peuvent ressembler à des enveloppes de cartes, mais ils ne le sont pas. Les probabilités changent, rendant le décaissement d’argent plus probable en augmentant les chances d’obtenir de meilleurs objets à mesure que le nombre de tours ou la devise unitaire du jeu augmente pour l’obtenir. Cela génère de l’anxiété et des attentes à la fois, car plus vous dépensez, plus il est facile d’obtenir l’objet que vous voulez, il est donc nécessaire de consommer de plus en plus. boîtes à butin jusqu’à ce que vous obteniez un bon objet ou un bon personnage, puis redémarrez le cycle. Plusieurs fois, en commençant par le tour gratuit ou avec des promotions où, pour moins d’argent, la première fois que vous achetez des gemmes ou similaire, vous obtenez un plus grand nombre de gemmes. Et si l’expérience des casinos en ligne nous a montré quelque chose, c’est qu’une fois que vous commencez à dépenser grâce aux bonus de bienvenue … il est plus facile de tomber dans le jeu bancaire.

Dans l’entretien avec Garzón, il y a une phrase qui semble essentielle pour comprendre pourquoi les mineurs (ou pas si mineurs) sont les plus vulnérables:

« […] C’est un secteur qui est normalement considéré comme vulnérable car sa propre identité est encore en gestation. Si vous êtes dans un environnement compétitif où vous pouvez gagner des prix de 10, 15 ou 20 euros et que cela peut signifier une certaine reconnaissance sociale dans votre environnement, cela vous incite à une consommation compulsive. «

Le texte original mentionnait le biais d’âge entre 18 et 25 ans en raison des futures réglementations concernant les mineurs, mais cette déclaration est également parfaitement applicable. Addiction, le besoin de consommer de plus en plus nous a donné plusieurs anecdotes de mineurs dépensant des milliers d’euros en cosmétiques de Fortnite ou des autocollants de FIFA. C’est un problème qui a conduit la Players Health Alliance à mener une étude sur le sujet, avec des résultats effrayants.

Selon les résultats, publiés le 23 décembre 2020, un mineur sur quatre interrogé (sur les 611 à qui on a posé les questions entre le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Écosse) a dépensé plus de cent livres sur boîtes à butin, se considérant accro à eux; un sur six a volé de l’argent à ses parents pour payer les boîtes; un sur dix a utilisé la carte de crédit de ses parents pour acheter les boîtes; un sur dix a emprunté de l’argent pour acheter boîtes à butin sachant qu’ils ne pourraient pas la restituer et trois des mineurs interrogés révèlent que leurs familles ont dû réhypothéquer leur maison pour faire face à leurs dettes dans des coffres à butin. On raconte même qu’il a eu à mener des activités criminelles pour payer sa dette.

Plus de données: un tiers des personnes interrogées ont commencé leur dépendance à l’âge de treize ans; un mineur interrogé sur deux qui se considère comme dépendant boîtes à butin (un sur huit du total) considère que les coffres à butin ont généré plus de frustration que la normale en raison de se sentir trompé par eux; un joueur sur dix dépense entre dix et vingt livres par semaine pour acheter des boîtes; un joueur sur deux essaie toujours de cacher le temps et l’argent dépensés pour se procurer des boîtes à butin; deux sur cinq ont eu des ennuis avec leurs parents à cause d’eux et trois sur dix sont incapables de calculer le montant d’argent qu’ils ont dépensé en jeux à cause des coffres à butin. Selon cette étude, en outre, de nombreuses réponses visaient Payer pour gagner, où les jeunes étaient particulièrement frustrés par l’incapacité de jouer de manière compétitive sans débourser de grosses sommes d’argent sur ces tours Aléatoire.

le boîtes à butin ils sont un problème très réel dans notre société, qui doit s’arrêter et chercher des solutions. L’Espagne semble être sur la bonne voie, mais pour l’instant il faut être vigilant pour voir comment elle évolue. En raison de la pression sociale elle-même (et de quelques plaintes), plusieurs grands studios de jeux vidéo reculent dans l’utilisation de ces techniques de monétisation, mais il faut être prudent. On parle beaucoup de boîtes à butin sur PC, mais le problème principal n’est plus ça mais des jeux du type gashapon, comme Une pièce: Bounty Rush, Emblème de feu: héros ou similaire. Peu importe que ces jeux soient libre de jouer et que vous pouvez «tout obtenir» simplement en jouant (ce qui est un mensonge car la quantité de contenu et de nouvelles unités générées est supérieure à ce que vous obtenez en jouant sans interruption et sans dépenser d’argent): au final, vous vous sentez toujours inférieur à quiconque a payé et vous commencez à avoir cette tentation. En outre, Dans ces jeux, vous payez pour des gemmes, pas pour des rouleaux comme réglementé par la loi espagnole, de sorte que les restrictions sont contournées par le torero. La banque à la fin gagne toujours et il faut faire écho pour l’éviter; pour nous et pour nos mineurs.