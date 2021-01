Loot Crate annonce une nouvelle gamme de boîtes à collectionner Gundam!

Combinaison mobile Gundam les fans ont quelques goodies à espérer alors que Loot Crate a révélé un nouveau Gundam Série Life Crate.

Loot Crate produit toujours des marchandises pour les nerds et maintenant ils ont annoncé quelque chose de spécial pour les fans d’anime … en particulier Gundam les aficionados. La Combinaison mobile Gundam Life Crate est une nouvelle série limitée de quatre caisses dédiées à la célèbre franchise animée. Bien que ce soit un peu plus cher à 50 € la caisse, c’est un ensemble limité et semble inclure des objets de collection vraiment impressionnants.

L’objectif de Loot Crate avec cette série est de donner aux fans des produits qui leur permettent de vivre leur passion. Cette collection sera une sélection bimensuelle de 4 caisses, chaque caisse se concentrant sur une série Gundam populaire différente qui a inspiré des légions de fans. La première caisse intitulée «Wing» contiendra 4-6 objets épiques de la série légendaire Mobile Suit Gundam Wing, qui a eu une popularité mondiale immédiate et a introduit le monde occidental dans l’incroyable univers de Mobile Suit Gundam. Créé par Yoshiyuki Tomino et Sunrise, Mobile Suit Gundam a débuté en 1979 avec la série télévisée «Mobile Suit Gundam», mettant en vedette des robots géants qui ciblaient spécifiquement les fans de science-fiction, tout en étant le pionnier du genre anime mecha. Entre le manga, de nombreuses séries animées, des modèles Gundam et maintenant des produits exclusifs à Loot Crate, Mobile Suit Gundam reste l’une des franchises d’anime les plus populaires de l’histoire.

Vous pouvez précommander la première caisse (ou toutes en une seule fois) dès maintenant. Assurez-vous de recevoir votre commande avant 12 mars, pourtant!