Looper célèbre son 10e anniversaire et obtient le traitement 4K Ultra HD

Célébrez le 10e anniversaire du thriller d’action de science-fiction Boucleur, bientôt disponible en 4K Ultra HD. En 2074, lorsque la foule veut se débarrasser de quelqu’un, la cible est envoyée dans le passé, où l’attend un mercenaire – quelqu’un comme Joe – qui apprend un jour que la foule veut « boucler la boucle » en renvoyant le futur moi de Joe. pour assassinat.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans le thriller d’action futuriste Looper, le voyage dans le temps sera inventé – mais il sera illégal et uniquement disponible sur le marché noir. Lorsque la foule veut se débarrasser de quelqu’un, elle enverra sa cible 30 ans dans le passé où un «looper – un mercenaire, comme Joe (Joseph Gordon-Levitt) – attend pour éponger. Joe devient riche et la vie est belle… jusqu’au jour où la foule décide de « fermer la boucle », renvoyant le futur moi de Joe (Bruce Willis) pour assassinat. Le film a été écrit et réalisé par Rian Johnson, et aussi avec Emily Blunt, Paul Dano et Jeff Daniels.

Le réalisateur Rian Johnson, parlant du voyage dans le temps, explique : « Je pense que la forme la plus puissante de voyage dans le temps est la mémoire », dit-il. « Chaque jour … nous allons en quelque sorte partir dans nos têtes et revisiter des moments de notre vie, et souhaiter les avoir fait différemment. » Et les histoires de voyage dans le temps peuvent aussi être un avertissement, « de la même manière que les histoires de Frankenstein sont une sorte de récit édifiant, une sorte de ‘oui, vous pensez que vous voulez ça, mais en fait ça n’aiderait pas, ça empirerait les choses. ‘ … vous pensez que vous voulez revisiter le passé, mais en réalité, vous devriez simplement vivre dans le présent. »

En parlant du personnage principal, Johnson associe Joe à un personnage de film emblématique du passé. « Notre personnage principal, Joe, un peu comme un film sur lequel je me suis inspiré était Casablanca, un peu comme Rick dans Casablanca, il commence le film dans une sorte d’endroit très isolé et égoïste », dit-il. « Et cela avait du sens, un peu comme dans Casablanca, pour construire un monde autour de lui où vous avez vu que ce genre d’égoïsme ne venait pas du fait qu’il était une mauvaise personne, mais parce qu’il doit exister dans ce monde. »

Voyagez dans le temps ; Boucleur en 4K Ultra HD arrive sur les tablettes le 15 février.





