Loop Hero est un RPG de stratégie à l’ancienne destiné à Steam 2021

Devolver Digital et le développeur indépendant Four Quarters annoncent leur prochaine aventure de héros intitulée Loop Hero. Cette aventure unique est inspirée des jeux de style old school et présente aux joueurs une boucle temporelle sans fin de chaos et de destruction. Devenez un héros et sauvez les nombreux habitants de la boucle du chaos total.

Les joueurs devront se lancer dans une aventure de style classique où ils devront reconstituer lentement la mémoire de leur héros. Découvrez la vérité derrière la boucle temporelle, battez la liche maléfique et révélez les secrets encore plus profonds de cette aventure de style classique unique et fascinante.

Une liche maléfique est venue au monde et a tout jeté dans une boucle intemporelle. Cela a détruit des villes, des vies et plus encore, car cela envoie tous les habitants dans un monde de chaos sans fin. À l’aide d’un jeu de cartes mystiques, les joueurs peuvent placer des ennemis, des bâtiments et des terrains le long de pistes uniques créant un chemin d’aventure pour les héros courageux à suivre.

C’est un jeu d’exploration, de chance et de bataille. En développant lentement votre deck, vous découvrirez un butin puissant pour chaque classe de héros. Parallèlement à l’équipement, développez votre jeu de survivant et renforcez l’aventure tout en continuant à vous battre dans la boucle dans un cycle sans fin de quête, d’aventure et de désespoir.

Ce titre offre aux fans une aventure infinie pleine de classes de personnages à débloquer, de cartes de jeu et plus encore. Parcourez un chemin en boucle généré aléatoirement qui fait de chaque expédition un voyage unique pour les joueurs.

Planifiez soigneusement votre voyage en plaçant stratégiquement des cartes de construction, de terrain et d’ennemis le long du chemin. Trouvez un équilibre entre le butin amical et les scénarios de combat intenses en trouvant et en récupérant l’équipement à ramener au camp.

Pillez le vide et améliorez votre camp et votre héros en essayant de devenir assez fort pour affronter la liche et mettre fin à la malédiction. Il s’agit d’une quête épique avec un grand méchant, un héros triomphant et un village à sauver.

Combattez à travers les patrons gardiens à chaque niveau qui vous rapprocheront de la liche. Une fois que vous avez rompu la boucle temporelle, vous pouvez mettre fin à la folie et ramener le monde à une existence simple et vraie.

C’est une quête épique qui convient aux joueurs de tous âges. Préparez-vous à l’aventure et entrez dans la boucle temporelle infinie du destin et de la destruction.

Héros de la boucle devrait sortir au début de 2021. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais ce jeu ne semble plus que simple, mais classique et agréable pour tout fan de rétro.