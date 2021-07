Loop Hero a la meilleure bande originale de tous les jeux sortis cette année

La récente démo de Sable m’a fait repenser aux bandes sonores des jeux. Il est indéniable que la musique de Sable est incroyablement puissante. Situés sur les dunes colorées du prochain titre de Shedwork, les bourdonnements ambiants et les notes montantes des chansons de Japanese Breakfast rehaussent ce qui est déjà un jeu très élégant.

Mais, jusqu’à la sortie de Sable, Loop Hero détient toujours la couronne de la meilleure bande originale de jeu jusqu’à présent cette année. Je pense que ce sera une bataille acharnée entre les deux quand nous entendrons Sable dans toute sa splendeur, esprit.

Et ils ne pourraient pas être plus différents les uns des autres. Pour rappel, voici l’OST complète de Loop Hero.

Il y a trente chansons au total, chacune avec quelque chose d’un peu différent, mais suffisamment similaire pour que vous vous retrouviez dans une brume floue alors qu’une chanson se transcende en une autre. La bande-son est le jeu, et le jeu est la bande-son. Une boucle sans fin de doux rythmes rétro.

Les trente morceaux sont découpés en morceaux de durée variable, du très court Tendance à la mort, juste quelques secondes, à l’étalement Blues en boucle, arrivant à environ six minutes.

Hors du lot, Loop Blues est probablement la chanson la plus emblématique de la bande originale et celle qui me rappelle instantanément de longues heures en boucle et en boucle chaque fois que j’ai envie de la coller en arrière-plan tout en travaillant sur quelque chose. C’est soit ça, soit Entrez dans le donjon, le genre de musique qui vous donne envie de tuer des araignées sans fin et de vous attaquer aux vampires.

Mais beaucoup de chansons sont bonnes. Ils sont rapides et lents. Le trempage entre les courses et le retour à votre camp s’accompagnent d’un tempo plus lent. Les combats de boss se déroulent à un rythme plus élevé, une sorte d’énergie frénétique qui se développe au fur et à mesure que vous risquez votre course de trente minutes pour enfin tuer le boss.

La plupart des interactions du jeu ont une bande-son unique, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte la première fois que vous avez joué. Parler à de nouveaux monstres la première fois que vous les rencontrez ? Il y a une chanson différente pour ça. Mourir à un patron ? Oui, il y a une chanson. C’est un scape de chanson qui s’accumule au cours du jeu, et le fait qu’une grande partie passe inaperçue fait honneur à une bande-son qui se fond parfaitement dans l’expérience globale.

Loop Hero a été l’un des premiers succès indépendants de 2021. Développé par Four Quarters, une petite équipe de développement de Russie, et publié par Dévoluteur numérique, le jeu a connu des ventes massives dans les premières semaines de sa Vapeur Libération.

Il a été loué pour sa boucle de gameplay addictive et son atmosphère graveleuse. Un style d’art pixelisé détaillé qui a été égalé par sa bande-son rétro, produite par cligner des yeux.