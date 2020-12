Looking Glass Portrait: votre écran holographique pour la maison

Vous ne savez pas quoi faire des portraits de votre smartphone? Avec le Looking Glass Portrait, le premier écran holographique abordable pour la maison, vous pouvez afficher les photos en 3D. Le développeur Looking Glass Factory recherche actuellement des soutiens pour son projet innovant via Kickstarter.

La campagne de financement participatif pour le Looking Glass Portrait chez Kickstarter est toujours en cours depuis plus d’un mois, mais a déjà dépassé à plusieurs reprises son objectif de financement. Les développeurs de l’affichage holographique ont récolté près de 1,5 million d’euros afin de pouvoir proposer la technologie innovante. Votre portrait en miroir est un grand cadre photo qui affiche des photos et des vidéos en trois dimensions sans avoir besoin de lunettes ou autres. Le gadget coûte 199 € aux supporters lève-tôt, l’équivalent d’environ 165 euros. Plus tard dans le commerce, l’affichage holographique coûtera 349 €.

Le portrait en miroir peut le faire

Avec le Looking Glass Portrait, il devrait être plus facile que jamais de créer vos propres hologrammes. Des portraits de smartphones actuels tels que l’iPhone peuvent être utilisés pour cela. L’appareil autonome affiche les photos avec des informations de profondeur sous forme de modèles 3D à un angle de vue de 58 degrés. Le Looking Glass Portrait utilise un mélange de technologie d’affichage de champ lumineux et de volume: il brise la lumière à travers le verre et la projette sur plusieurs zones de l’écran en même temps. Le spectateur pense alors percevoir une image tridimensionnelle.

La particularité du Looking Glass Portrait est son accessibilité. Personne n’a besoin de connaissances en programmation ou d’une compréhension technique plus approfondie pour utiliser l’affichage holographique. Vous pouvez simplement importer des photos de portrait avec des informations de profondeur de votre smartphone dans un programme appelé HoloPlay Studio, et le programme convertira automatiquement la photo de portrait en un hologramme que l’écran affiche en 3D.

Remarque sur le financement participatif Les campagnes de financement participatif comportent un risque financier de défaut pour les supporters. Par conséquent, renseignez-vous au préalable sur vos droits et les options de remboursement.

Donnez vie aux hologrammes

Le Looking Glass Portrait peut également afficher des messages vidéo 3D.

L’écran convient également à des applications beaucoup plus exigeantes. Par exemple, des messages vidéo holographiques peuvent être enregistrés et affichés, des applications interactives peuvent être utilisées, des scans 3D peuvent être visualisés et des personnages 3D animés prennent vie. L’écran du Looking Glass Portrait mesure 7,9 pouces et projette entre 45 et 100 vues d’une scène 3D à l’intérieur. Le cadre photo interactif nécessite une connexion électrique et dispose d’un Raspberry Pi 4 intégré pour pouvoir être utilisé comme appareil autonome. Pour les applications interactives, le Looking Glass Portrait peut être connecté à la caméra Kinect de Microsoft, au Real Sense d’Intel ou à un contrôleur Leap Motion.

Si vous commandez maintenant en tant que lève-tôt, vous devriez pouvoir vous attendre à la livraison du Looking Glass Portrait en mars 2021. Les supporters ultérieurs devront attendre au moins jusqu’en avril.